Uşak'ta kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için yürüyüş yapıldı

UŞAK (AA) - Uşak'ta "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" nedeniyle yürüyüş düzenlendi.

Uşak Belediyesi eski hizmet binası önünden başlayan ve 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda son bulan yürüyüşe Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Ceylaner, Uşak Cumhuriyet Başsavcısı Bünyami Korkmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer ve vatandaşlar katıldı.

Yürüyüşe katılanlar, "Kadına yönelik şiddete hayır" yazılı turuncu cerrahi maske katkı.

Vali Kocabıyık, yürüyüşün sonunda yaptığı konuşmada, kadının bilgeliğinden, gücünden ve üretkenliğinden faydalanamayan toplumların ilerleyemeyeceğini vurguladı.

Kadınlara yönelik şiddet eylemlerinin bir an önce son bulması gerektiğine işaret eden Kocabıyık, şöyle dedi:

"Tarihte kurduğu büyük medeniyet ve kültür eserleriyle tanınan yüce Türk milleti, bu medeniyetin ve kültürün inşasında kadınlarının bilgeliğinden ve gücünden istifade etmeyi çok iyi başarmıştır. Böyle bir milletin efradı olarak bizlerin bugün kadınlarımızı en büyük işlerin başında ve en büyük başarıların mimarı olarak görmek en tabii hakkımız değil midir? Bu anlayışla, millet hayatımızda kadınlarımızın kendilerini güvende, huzurlu ve bu hayatın eşit sorumlusu olarak hissedebildikleri bir anlayışın bir an önce hakim olmasını ve kadınların hak ettikleri değerle karşılandıkları bir medeniyetin yükselmesini temenni ediyorum."

Kocabıyık konuşmasının ardından, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve sivil toplum kuruluşları tarafından meydanda kurulan stantları ziyaret etti.

Katılımcılar, ellerini boyaya batırıp, beyaz bez takılı olan panoya el izlerini bıraktı. Ardından üzerinde "Kadına yönelik şiddete hayır" yazılı turuncu balonlar gökyüzüne bırakıldı.