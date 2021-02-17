Uşak'ta evde kumar oynayan 10 kişiye para cezası kesildi
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Uşak'ta evde kumar oynayan 10 kişiye para cezası kesildi

17.02.2021 13:45 | Son Güncelleme: 17.02.2021 13:48
Uşak'ta evde kumar oynayan 10 kişiye para cezası kesildi

Uşak'ın Eşme ilçesinde bir evde kumar oynadığı tespit edilen 10 kişiye para cezası verildi.

Uşak'ın Eşme ilçesinde bir evde kumar oynadığı tespit edilen 10 kişiye para cezası verildi.

Elvanlar Mahallesi'nde bir evde kumar oynandığını tespit eden Eşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince belirtilen adrese operasyon düzenlendi.

Evdeki 10 kişiye, kumar oynamak ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 9 bin lira ceza uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Egemen Çıvgın

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