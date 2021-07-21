Uşak'ta bayramlaşma programı
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Uşak'ta bayramlaşma programı

Uşak'ta bayramlaşma programı
Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık - Haberler | Güncel

Uşak'ta Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Uşak'ta Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Hasbahçe Polisevi bahçesinde düzenlenen programda Vali Funda Kocabıyık il protokol üyeleriyle bayramlaştı.

Buradaki programda konuşan Vali Kocabıyık, herkesin bayramını kutlayarak, son zamanlarda salgın nedeniyle herkesin sevdiklerinden uzak kaldığını söyledi.

Kurban Bayramı'nın sevgi ve saygı bağlarını güçlendirmesini temenni ederek, tüm vatandaşlara tedbirlere uymaları konusunda çağrıda bulunan Kocabıyık, "Şükür ki alınan tedbirlere karşı vatandaşlarımızın duyarlılığı, aşılamanın yaygınlaşması ve sağlık alanında devletimizin yaptığı atılımlar, bu bayramımızı daha rahat geçirmemizi sağladı." dedi.

AK Parti Uşak Milletvekili Mehmet Altay ve İsmail Güneş de herkesin bayramını kutlayarak, vatandaşlara salgın tedbirlerine uymaları konusunda çağrıda bulundu.

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım ise şehir dışına tatile çıkan vatandaşların dönüş yolu öncesinde mutlaka dinlenmelerini ve trafik kurallarına uymalarını istedi.

Kent genelinde huzurlu bir bayram geçirilmesi için gerekli tedbirleri aldıklarını kaydeden Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın ise "Vatandaşlarımızın da gösterilen ve anlatılan kurallara uygun bir şekilde davranmasıyla inşallah sorunsuz bir şekilde bayramımızı tamamlayacağız." diye konuştu.

Programa, Uşak İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç, İl Emniyet Müdürü Vekili Hakan Ülkü, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, kurum müdürleri ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

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