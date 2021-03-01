Uşak, risk haritasında Doğu ve Güneydoğu haricinde tek 'düşük riskli il' oldu

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Sağlık Bakanlığı illerin risk değerlendirme kriterlerine göre 4 kategoriye ayrıldığı haritayı paylaştı. Buna göre mavi renkle kategorize edilen riski düşük illerde Doğu ve Güneydoğu şehirleri yer aldı. Riskli komşularının çevrelediği Uşak'ın 'düşük riskli' olarak adlandırılan mavi renkte yer alması dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan normalleşme adımlarını açıkladı. Erdoğan'ın ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs tedbirleri kapsamında, vaka sayılarına göre illerin sınıflandırıldığı haritayı paylaştı. Koca, illerim risk değerlendirme kriterlerine göre düşük riskli (mavi), orta riskli (sarı), yüksek riskli (turuncu) ve çok yüksek riskli (kırmızı) olarak 4'e ayrıldığını belirtti.

DOĞU VE GÜNEYDOĞU İLLERİ 'DÜŞÜK RİSK' GRUBUNDA

Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı haritada 81 il şöyle değerlendirildi;

Haritaya göre Uşak, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır düşük riskli (mavi) iller kategorisinde yer aldı.

ORTA RİSKLİ İLLER: Ankara'nın yanı sıra, Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bartın, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Kahramanmaraş, Adana, Gaziantep, Hatay, Malatya, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bayburt, Erzurum ve Kars orta riskli (sarı) grupta yer aldı.

YÜKSEK RİSKLİ İLLER: İstanbul ve İzmir'in yanı sıra, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Yalova, Çanakkale, Muğla, Antalya, Kütahya, Bilecik, Düzce, Bolu, Zonguldak, Karaman, Mersin, Niğde, Kırıkkale, Kayseri, Kilis, Artvin ve Ardahan yüksek riskli (turuncu) iller oldu.

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER: Edirne, Balıkesir, Sakarya, Burdur, Konya, Aksaray, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Osmaniye ve Adıyaman ise çok yüksek riskli (kırmızı) iller olarak belirlendi.

BATI BÖLGESİNDE TEK 'MAVİ' RENKLİ İL UŞAK

Düşük riskteki illerin daha çok Doğu ve Güneydoğu'da yer aldığı haritada, Ege Bölgesi'nde yer alan Uşak'ın mavi renkte olması dikkat çekti. Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı haritanın ardından düşük riskli çıkan Uşaklılara belediyeden ve sosyal medyadan tebrik yağdı. Uşak Belediyesi yaptığı açıklamada, "Pandemi sürecinde önemli bir başarıyı birlikte yakaladık. Uşak Belediyesi olarak bizler ilk günkü hassasiyetle çalışmalarımızı sürdürürken, siz değerli hemşehrilerimiz de tedbirlere büyük bir özveriyle uydunuz. Önlem varsa, panik yok. Teşekkürler Uşak." ifadelerini kullandı.





SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

İç Ege'de yer alan Uşak'ın 'düşük riskli' kategori olan mavi renkte yer alması sosyal medyada gündeme oturdu.