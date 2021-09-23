Uşak Belediye Başkanı Çakın, İsmet Paşa Caddesi'ndeki çalışmaları anlattı - Haberler
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Uşak Belediye Başkanı Çakın, İsmet Paşa Caddesi'ndeki çalışmaları anlattı

AA / Mehmet Çalık - Haberler | Güncel
Uşak Belediye Başkanı Çakın, İsmet Paşa Caddesi'ndeki çalışmaları anlattı

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, İsmet Paşa Caddesi'nde başlatılan cephe yenileme çalışmalarıyla bölgenin şehrin en prestijli noktalarından biri olacağını söyledi.

UŞAK (AA) - Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, İsmet Paşa Caddesi'nde başlatılan cephe yenileme çalışmalarıyla bölgenin şehrin en prestijli noktalarından biri olacağını söyledi.

Atatürk Kültür Merkezi'nde gazetecilerle bir araya gelen Çakın, bazı muhalefet partilerinin İsmet Paşa Caddesi'ndeki cephe yenileme çalışmalarıyla ilgili "cadde esnafına çalışmalar ile ilgili bilgi verilmediği, çalışmaların esnafa zarar vereceği" yönündeki açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Caddenin kentin en önemli noktalarından birisi olduğunu aktaran Çakın, buradaki görüntü kirliliğinin önlenmesi ve daha güzel bir görüntünün oluşması için böyle bir çalışmayı başlattıklarını, proje ile ilgili de cadde esnafı ve mülk sahipleriyle gerekli görüşmelerin yapıldığını ifade etti.

Çakın, "Konuyla ilgili öncelikle bizlerden bilgi alsalar, fikrimizi sorsalar, bilgi talep etmiş olsalar zaten işin doğrusunu biz kendilerine rahatlıkla anlatırız. Kendilerine yazılı veya sözlü olarak gerekli bilgilendirmeleri yapar, eğer ki bir farklı düşünceleri varsa eksiklikler olduğunu düşünüyorlarsa bu bilgiler doğrultusunda vatandaşlara açıklamalar yapmalarının daha isabetli olacağını düşünüyorum." dedi.

Benzer projelerin Türkiye'nin çeşitli illerinde hayata geçirildiğini anımsatan Çakın, proje ile ilgili ihalenin Kamu İhale Kurumu'nun sayfasında yayınlandığını, ardından şeffaf bir şekilde açık ihale usulüyle gerçekleştirildiğini ve en uygun fiyatı veren firmanın ihaleyi aldığını kaydetti.

Yapılan çalışmalardan hiçbir şekilde cadde esnafının olumsuz etkilenmeyeceğini söyleyen Çakın, "Cephe çalışması bittikten sonra en kısa süre içerisinde ve en uygun zamanda zemin çalışmasını da yapacağız. İsmet Paşa Caddesi'nde devam eden çalışmalarla bölge şehrin en prestijli noktalarından biri olacaktır. Bir şekilde şehrimizin en mühim, en gözde cadde olmasına belediye olarak katkı sağlamış olacağız. Biz şehrimizin güzelleşmesi için iyileşmesi için adım atmaya, kamuoyunun sesini her zaman dinlemeye, buna göre adım atmaya, hareket etmeye hazırız. Gelen öneriler ve fikirler doğrultusunda kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanarak yeni eserleri kentimize kazandırmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Çok uygun bir fiyata kente yeni belediye hizmet binası kazandırdıklarını ifade eden Çakın, eski belediye binasının ticaret merkezi olmasıyla ilgili proje çalışmalarının sürdüğünü sözlerine ekledi.

Toplantıya katılan AK Parti İl Başkanı Fahrettin Tuğrul ise parti olarak Türkiye genelinde olduğu gibi Uşak'ta da en güzel eserleri hayata geçirmeye devam edeceklerini söyledi.

Uşak Belediye Başkanı Çakın, İsmet Paşa Caddesi'ndeki çalışmaları anlattı

AA / Mehmet Çalık - Son Dakika Haberleri
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