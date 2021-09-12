Urla'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü kutlandı - Haberler
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Urla'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü kutlandı

AA / Göksel Kayseri - Haberler | Güncel
Urla'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü kutlandı

İzmir'in Urla ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü, törenlerle kutlandı.

İzmir'in Urla ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü, törenlerle kutlandı.

Törenler, Urla Hersekzade Ahmet Paşa Hamamı önünden Cumhuriyet Meydanı'na kortej yürüyüşü ile başladı. Burada, Atatürk anıtına çelenk sunuldu.

Urla Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Murtaza Dayanç, yaptığı konuşmada, vatan uğruna şehit düşenleri şükran ve rahmetle andığını vurguladı.

Urla'nın düşman işgali sırasında şanlı bayrağı gönderden indirmemek uğruna nice bedeller ödediğini ve büyük kahramanlıklar ortaya konduğunu aktaran Dayanç, şöyle konuştu:

"Şimdi bizlere düşen ecdadımıza layık olmak, birlik ve beraberlik içerisinde kardeşçe yaşayarak, çok çalışıp ülkemizi daha ilerilere taşımak, yaşananlardan ders çıkartarak tekrarına müsaade etmemektir. Ne mutlu bizlere ki Urla'mız şu anda Türkiye'nin göz bebeği, herkesin burada yaşam hayali kurduğu, her geçen gün değerine değer katan, kültür ve turizm kenti olma yolunda hızla ilerliyor. Birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde hep beraber, bu kadim kenti değerlerine ve dokusuna sahip çıkarak, çok daha iyi noktalara taşıyacağımıza olan inancım tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle; Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, silah arkadaşları ve milli mücadele kahramanları ile aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi şükran ve minnetle anıyorum."

Törende, Urla Halk Eğitim Merkezinden halk oyunları ekipleri gösteri sundu, şiirler okundu.

Törene, Urla Garnizon Komutanı Albay Osman Altun, Urla Cumhuriyet Savcısı Vekili Çağrı Başaran Oğuz, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, oda başkanları, kurum amirleri, muhtarlar, gaziler, öğrenciler ve Urlalılar katıldı.

Urla Yıldıztepe Şehitliği'nde devam eden kutlama programında da şehitler için dualar okundu.

AA / Göksel Kayseri - Son Dakika Haberleri
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