Urla'da bağ bozumu şenliği düzenlendi
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Urla'da bağ bozumu şenliği düzenlendi

Urla'da bağ bozumu şenliği düzenlendi
Anadolu Ajansı / Göksel Kayseri - Haberler | Güncel

İzmir'in Urla ilçesinde 33. Bağ Bozumu Şenliği'nin resmi açılış töreni yapıldı.

İzmir'in Urla ilçesinde 33. Bağ Bozumu Şenliği'nin resmi açılış töreni yapıldı.

Tören kapsamında, Urlalı çiftçiler atlar ve tarım araçlarıyla Jandarma Kavşağı'ndan Urla Cumhuriyet Meydanı'na kortej yürüyüşü gerçekleştirdi.

Meydanda, korteje katılanlar ile protokol üyeleri saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu.

Urla Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murtaza Dayanç yaptığı konuşmada, tarıma her zaman sahip çıkacaklarını belirtti.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Köylü milletin efendisidir" yaklaşımıyla hareket ettiklerini kaydeden Dayanç, "Üreticimize, tarımımıza her zaman sahip çıkacağız. Pandemi sürecinde tarımın, üretimin ne kadar önemli olduğu bir kez daha anlamış olduk. Yıllardır tarıma dayalı üretim ile önemli konumda olan ilçemizde tarımın daha da çok artacağından hiç şüphem yok. Üreticimizin her daim yanındayız." dedi.

Ziraat Odası Başkanı Muharrem Uslucan ise bağ bozumu şenliklerinin üretici için can suyu anlamına geldiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından, protokol üyeleri Urlalı çiftçilerin ürünlerini sergilediği stantları ziyaret etti.

Şenlik kapsamında Urla Cumhuriyet Meydanı'nda çiftçiler ürünlerini sergiledi. Jüri değerlendirmesi sonucu dereceye giren çiftçilere ödülleri verildi.

Urla'da bağ bozumu şenliği düzenlendi
Urla'da bağ bozumu şenliği düzenlendi
Urla'da bağ bozumu şenliği düzenlendi
Urla'da bağ bozumu şenliği düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Kayseri

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