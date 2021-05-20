Traktörle evden ayrılan 90 yaşındaki adamdan haber alınamıyor
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Traktörle evden ayrılan 90 yaşındaki adamdan haber alınamıyor

İhlas Haber Ajansı / Şerif Taşar - Haberler | 3. Sayfa

Traktörle evden ayrılan 90 yaşındaki adamdan haber alınamıyor Tüm şehir yaşlı adamı bulmak için seferber oldu Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde dün evden çıkarak traktör ile Ürgüp merkezine gitmek için ayrılan 90 yaşındaki Osman Aksoy'un eve geri dönmemesinin ardından ilçede arama çalışmaları başlatıldı.

Traktörle evden ayrılan 90 yaşındaki adamdan haber alınamıyor

Tüm şehir yaşlı adamı bulmak için seferber oldu

NEVŞEHİR - Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde dün evden çıkarak traktör ile Ürgüp merkezine gitmek için ayrılan 90 yaşındaki Osman Aksoy'un eve geri dönmemesinin ardından ilçede arama çalışmaları başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Ürgüp ilçesi Aksalur Mahallesinde evinden traktörüne binerek ayrılan 90 yaşındaki Osman Aksoy eve geri dönmemesinin ardından ailesinin polis ekiplerine bilgi vermesinin ardından arama çalışmaları başlatıldı. Ürgüp İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve AFAD ekipleri tarafından yaşlı adam Aksalur Mahallesi çevresinde aranırken yapılan çalışmalar sonrasında 90 yaşındaki Osman Aksoy'un traktörü son olarak ilçeye bağlı Ulaşlı köyü ve Çökek köyünden geçtiği tespit edildi. Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından yaşlı adamı arama çalışmaları Ulaşlı ve Çökek köyünde yoğunlaştığı öğrenildi.

İHH Arama Kurtarma biriminden Ali Akarsu, "Ürgüp ilçesi Aksalur Mahallesinde 90 yaşındaki bir amcamızın kaybolduğu ihbarı geldi. Dün geceden beri arıyorlarmış. Bizde şuanda arazide arama yapıyoruz. Jandarma, AFAD ve İHH arama kurtarma ekipleri olarak aramalarımızı sürdürüyoruz. Şuana kadar herhangi bir bulgu yok. Bulunana kadar da arama çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.

Traktörle evden ayrılan 90 yaşındaki adamdan haber alınamıyor
Traktörle evden ayrılan 90 yaşındaki adamdan haber alınamıyor
Traktörle evden ayrılan 90 yaşındaki adamdan haber alınamıyor
Traktörle evden ayrılan 90 yaşındaki adamdan haber alınamıyor
Traktörle evden ayrılan 90 yaşındaki adamdan haber alınamıyor
Traktörle evden ayrılan 90 yaşındaki adamdan haber alınamıyor
Traktörle evden ayrılan 90 yaşındaki adamdan haber alınamıyor
Traktörle evden ayrılan 90 yaşındaki adamdan haber alınamıyor
Traktörle evden ayrılan 90 yaşındaki adamdan haber alınamıyor
Traktörle evden ayrılan 90 yaşındaki adamdan haber alınamıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Şerif Taşar

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