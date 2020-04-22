Üreticiden fidan hırsızlarına afişli önlem
HABER KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Üreticiden fidan hırsızlarına afişli önlem - Haber
Hüseyin Çetin, Adana, Kozan, 3. Sayfa, Haber

Üreticiden fidan hırsızlarına afişli önlem

Adana'nın Kozan ilçesinde bahçesine diktiği incir fidanları çalınan tarla sahibi, bir yandan afişle uyarıda bulunurken, diğer yandan hırsızlara "Çalmayın, meyvesi olunca yiyebilirsiniz" çağrısında bulundu.

22.04.2020 12:43 | Son Güncelleme: 22.04.2020 12:44
Üreticiden fidan hırsızlarına afişli önlem

Adana'nın Kozan ilçesinde bahçesine diktiği incir fidanları çalınan tarla sahibi, bir yandan afişle uyarıda bulunurken, diğer yandan hırsızlara "Çalmayın, meyvesi olunca yiyebilirsiniz" çağrısında bulundu.

Kozan'da incir fidanları çalınan Hüseyin Çetin, 50-60 incir fidanının 4 yıldan bu yana çeşitli zamanlarda çalınması üzerine afişli önlem aldı. Kozan'a gelen yerli ve yabancı turistlerin yemesi için fidanları ektiğini ifade eden Hüseyin Çetin, jandarmanın bölgede sürekli devriye yaptığını da ifade ederek, "Caydırıcı olsun diye bu şekilde bir çözüme başvurduk. Jandarma ekipleri geziyor ama 3, 4 yıldan beri 40-50 fidanımı hırsızlar çaldı. 4 yıldır ekiyorum. Gelen geçen yolcular yesin diye ekiyorum. Hırsızlar gece kökünden çekip götürüyorlar. Şu ana kadar 50-60 fidanımı götürdüler. Hırsızlar da bu fidanlar büyüdü mü meyvesini yiyebilirler. Arkada portakal bahçem var. Portakalda aynı zaman. Burası benim bahçem. Burada durabilirler ve meyvelerden yiyebilirler. Çalmalarına gerek yok" dedi.

Tarla sahibi Hüseyin Çetin tarlaya astığı afişe ise, "Bu fidanları çalan hırsız. Seni mutlaka yakalayacağım. ve jandarmaya teslim edeceğim. Seni nasıl yakalayacağımız da bırak bizde kalsın. Kiminle dans ettiğini gör o zaman. Fotokapan sağolsun" notunu astı. - ADANA

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Kim Jong hayatını kaybederse yerine kim geçecek? Otoriteler tek bir ismi işaret ediyor Haber
Kim Jong hayatını kaybederse yerine kim geçecek? Otoriteler tek bir ismi işaret ediyor
Volkan'ın eşi kuaförlüğe soyundu! Yeni halini görenler inanamadı Haber
Volkan'ın eşi kuaförlüğe soyundu! Yeni halini görenler inanamadı
Eski CIA ajanından yıllar sonra gelen Bill Clinton ve Bin Ladin itirafı Haber
Eski CIA ajanından yıllar sonra gelen Bill Clinton ve Bin Ladin itirafı
Son seçim anketinde baraj altında kalan da var, 7 puan kaybeden de! Haber
Son seçim anketinde baraj altında kalan da var, 7 puan kaybeden de!
ABD salgınla boğuşurken Trump'ın derdi başka: Orduya vur emri verdi Haber
ABD salgınla boğuşurken Trump'ın derdi başka: Orduya vur emri verdi
Evli bir adamdan hamile kaldığı söylenen Müge Anlı, ilk kez konuştu Haber
Evli bir adamdan hamile kaldığı söylenen Müge Anlı, ilk kez konuştu
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, tepki çeken paylaşımı için özür diledi
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, tepki çeken paylaşımı için özür diledi
Müge Anlı'nın hamile olduğunu ileri süren eski eşinden yeni paylaşım: Tiye alan bir cevap verdim
Müge Anlı'nın hamile olduğunu ileri süren eski eşinden yeni paylaşım: Tiye alan bir cevap verdim
Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu, Ramazan ayında alınması gereken tedbirleri açıkladı
Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu, Ramazan ayında alınması gereken tedbirleri açıkladı
İSKİ çalışmaları sırasında patlayan su borusu, Kadıköy'ü göle çevirdi
İSKİ çalışmaları sırasında patlayan su borusu, Kadıköy'ü göle çevirdi
Son Dakika: İstanbul'da Ramazan ayında pide 3 liradan satılacak
Son Dakika: İstanbul'da Ramazan ayında pide 3 liradan satılacak
Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın sevgilisiyle olan fotoğrafını beğenen ablasını takipten çıkardı
Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın sevgilisiyle olan fotoğrafını beğenen ablasını takipten çıkardı
Sercan'ın Mert ile tartışan Nisa'nın arkasından yaptığı el hareketi tepki çekti
Sercan'ın Mert ile tartışan Nisa'nın arkasından yaptığı el hareketi tepki çekti
Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsü yenen 2 doktorun ten renginin değişmesine açıklık getirdi
Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsü yenen 2 doktorun ten renginin değişmesine açıklık getirdi
Acun Ilıcalı, Instagram hesabından kendisinden 30 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez fotoğraf paylaştı
Acun Ilıcalı, Instagram hesabından kendisinden 30 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez fotoğraf paylaştı
İş makinesinden mazot çalan hırsızlar, fotokapana yakalandı
İş makinesinden mazot çalan hırsızlar, fotokapana yakalandı
Son dakika: Benzine 31, motorine 41 kuruş indirim gelecek
Son dakika: Benzine 31, motorine 41 kuruş indirim gelecek
Trabzon'daki bir kamu binasına Atatürk posterini ters astılar
Trabzon'daki bir kamu binasına Atatürk posterini ters astılar
Babası vefat eden şef Danilo Zanna'dan yürek yakan paylaşım: Kalbim acı çekiyor
Babası vefat eden şef Danilo Zanna'dan yürek yakan paylaşım: Kalbim acı çekiyor
Arka Sokaklar'ın oyuncuları Yiğitcan Ergin ve Ela Yörüklü aşk yaşamaya başladı
Arka Sokaklar'ın oyuncuları Yiğitcan Ergin ve Ela Yörüklü aşk yaşamaya başladı
Çin'deki bir restoranda çalışan klima nedeniyle 9 kişi koronavirüse yakalandı
Çin'deki bir restoranda çalışan klima nedeniyle 9 kişi koronavirüse yakalandı
Sokağa çıkma yasağı öncesinde Bursalılar, kaynak su alabilmek için kilometrelerce kuyruk oluşturdu
Sokağa çıkma yasağı öncesinde Bursalılar, kaynak su alabilmek için kilometrelerce kuyruk oluşturdu
İmamoğlu'ndan 'Bu teşebbüsleri FETÖ ve PKK da denedi' diyen Erdoğan'a yanıt geldi
İmamoğlu'ndan "Bu teşebbüsleri FETÖ ve PKK da denedi" diyen Erdoğan'a yanıt geldi
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Okulları eylül, ekim aylarında açmak için çalışmalarımız var
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Okulları eylül, ekim aylarında açmak için çalışmalarımız var
İngiltere'de potansiyel koronavirüs aşısı insanlar üzerinde denenecek
İngiltere'de potansiyel koronavirüs aşısı insanlar üzerinde denenecek
Demet Akalın'dan 'Türk yemekleri, İtalyan yemekleri ile yarışamaz' diyen Şeyma Subaşı'na argo tepki
Demet Akalın'dan "Türk yemekleri, İtalyan yemekleri ile yarışamaz" diyen Şeyma Subaşı'na argo tepki
Korona tedbirlerini hiçe sayan Nijeryalılara baskın! Onlarca kişiye ceza yağdı
Korona tedbirlerini hiçe sayan Nijeryalılara baskın! Onlarca kişiye ceza yağdı
Eşinin boğazını kesen cani, 5 ay sonra serbest kalıp 9 yaşındaki kızını öldürdü
Eşinin boğazını kesen cani, 5 ay sonra serbest kalıp 9 yaşındaki kızını öldürdü
Antalya'da bir hırsız, kasiyerin yüzüne kola fırlatıp market soydu
Antalya'da bir hırsız, kasiyerin yüzüne kola fırlatıp market soydu
Ceset kokularını alan kargalar, ABD'de korku filmlerini aratmayan görüntüler oluşturdu
Ceset kokularını alan kargalar, ABD'de korku filmlerini aratmayan görüntüler oluşturdu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Özkoç Muhammet Emin Süleyman Soylu Berat Albayrak Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Ebru Şallı Halil Sezai Muazzez Abacı
Spor Fatih Terim Ergin Ataman Rüştü Reçber Shane Larkin Fernando Muslera
Daha Fazla Kız Nisan Futbolcu 23 Nisan
Şu an buradasınız: Üreticiden fidan hırsızlarına afişli önlem - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.4.2020 16:22:20. #1.15#
title