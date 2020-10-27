Samsun'dan kısa kısa

Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Makine İkmal Daire Başkanlığı, Saathane Meydanı'nda yapılan kazılar sonucu ortaya çıkarılan tarihi kalıntıların etrafına yerleştirilecek olan çitlerin imalatını yapıyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Makine İkmal Daire Başkanlığı, Saathane Meydanı'nda yapılan kazılar sonucu ortaya çıkarılan tarihi kalıntıların etrafına yerleştirilecek olan çitlerin imalatını yapıyor.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, karla mücadelede kullanılan solüsyon üretiminden, kent mobilyalarına, araç lastik kaplamalarından, mobilya üretimine kadar birçok ihtiyaca cevap veren Makine İkmal Daire Başkanlığını, Saathane Meydanı'nda yapılan kazılar sonucu ortaya çıkarılan tarihi kalıntıların etrafına yerleştirilecek olan çitlerin de imalatını yapıyor.

Makine İkmal Dairesi Başkanlığı tarafından üretimine başlanan çitlerin malzeme seçimi ve imalatı tamamen tarihi dokuyu yansıtarak 120 santimetre boyunda ve 60 tane olacak şekilde hazırlanıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, belediye olarak her alanda üreten bir anlayışla çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti.

"Makine İkmal Daire Başkanlığına bağlı tüm birimlerimiz Türkiye'ye örnek olacak nitelikte üretimlere imza atıyor. Yaptığımız tüm bu çalışmalar ile tasarruf elde ederek bütçemizin yatırımlara dönüşmesini sağlıyoruz. Bu amaçla çalıştığımız alanlardan biri de Saathane Meydanı. Burada Ağustos ayında Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından çevre düzenleme projesinin onaylanması ile çalışmalarımız başlamıştı ve şu an tüm hızıyla sürüyor. Orada yapılan kazılarda geçmişe ait kalıntılar ortaya çıkmıştı. Biz dedik ki bu tarihi kalıntıları vatandaşlarımız dışarıdan baktıklarında canlı canlı görebilsin. Çevre düzenleme çalışmaları sonrası kalıntıların etrafı çitle çevrilecek. Çitler de şu anda yine belediyemiz bünyesinde hazırlanıyor. Makine İkmal Daire Başkanlığımız tarafından imalatı yapılan çitler malzeme seçiminden işçiliğine kadar tamamen geçmişi yansıtacak."

Akılla sulama semineri

Samsun Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı tarafından personele akıllı sulama teknolojileri ve peyzaj alanlarında otomatik sulama eğitim semineri verildi.

Şehri daha estetik bir görünüme kavuşturmak için çalışmalarına devam eden Samsun Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda seminerler gerçekleştiriyor.

Akışkanlar ve Sulama Sistemleri Uzmanı İbrahim Büyükerdem tarafından Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı personeline toprağın en az su ile maksimum verime ulaşması, sulama sprey spring, rotor ve rotor başlıkları, selonoid vana sistemleri ve kontrol ünitelerinin yeşil alanlarda kullanımı ile bu kullanımda elde edilecek avantajlar hakkında eğitim semineri verildi.

Seminerde, küresel ısınma ve su tüketiminin en aza indirgendiği sistemlerde özellikle damlama sulama ve yer altı damlama sulama sistemlerinin yeşil alanlarda kullanımı, ağaç kök sulama sistemleri de anlatıldı.

Zabıta pazarda denetim yaptı

Samsun Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı belirli periyotlarla müşteri hakkını ve hakkaniyetini korumak adına tartı denetimlerini sürdürüyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi pazar yerlerinde vatandaşların rahatça alışverişini yapması, esnafın en iyi şekilde ürününü sunması, mağduriyetlerinin önüne geçilmesi, tüketicilerin haklarını korumak noktasında gerçekleştirdiği denetimlerine aralıksız devam ediyor.

Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Ölçü Ayar Memurluğu ekipleri tarafından Atakum, Çarşamba, Tekkeköy ve İlkadım ilçelerinde kurulan pazar yerlerinde tartıların Ölçü Ayar Memurluğunca önceden incelendiğini gösteren damganın var olup olmadığını, yine tartının doğru tartıp tartmadığını kontrol etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün