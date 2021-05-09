Ürdün, İsrail'in ihlalleri karşısında uluslararası hareketlilik gerektiğini bildirdi
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Ürdün, İsrail'in ihlalleri karşısında uluslararası hareketlilik gerektiğini bildirdi

Ürdün, İsrail'in ihlalleri karşısında uluslararası hareketlilik gerektiğini bildirdi
Anadolu Ajansı / Laith Al - Haberler | Güncel

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, İsrail'in Kudüs'e ve Filistinlilere karşı ihlalleri ve bu ihlallerin bölgenin güvenliğine yansımaları karşısında aktif bir uluslararası hareketlilik gerektiğini belirtti.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, İsrail'in Kudüs'e ve Filistinlilere karşı ihlalleri ve bu ihlallerin bölgenin güvenliğine yansımaları karşısında aktif bir uluslararası hareketlilik gerektiğini belirtti.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Safedi, Alman mevkidaşı Heiko Maas ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Kudüs'te yaşanan tehlikeli tırmanıştan İsrail'in sorumlu olduğunu kaydeden Safedi, "İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere karşı insanlık dışı, kışkırtıcı ve hukuksuz uygulamalarının durması gerek." ifadelerini kullandı.

Safedi, İsrail'in Kudüs'e ve Filistinlilere karşı ihlalleri ve bu ihlallerin bölgenin güvenliğine yansımaları karşısında aktif bir uluslararası hareketlilik ve net tutum gerektiğini vurguladı.

Ürdünlü Bakan, Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki Filistinlilerin zorla göç ettirilmeye çalışılmasının, uluslararası hukuku açıkça ihlal ve karşı konuşması gereken bir suç olduğunu aktardı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşananlar

İşgal altındaki Doğu Kudüs, İsrail'in Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilere zorunlu göç tehdidi nedeniyle gergin günlere sahne oluyor. İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki saldırıları da kutsal kentteki gerilimi tırmandırıyor.

İsrail polisi, 7 Mayıs akşamı teravih namazı sırasında Mescid-i Aksa'daki cemaate ses bombaları ve plastik mermiyle müdahale etmişti.

Filistin Kızılayı, İsrail polisinin müdahalesi nedeniyle 205 Filistinlinin yaralandığını açıklamıştı.

İsrail polisinin Filistinlilere dünkü müdahalesinde ise 90 kişi yaralanmış, Filistin Kızılayı yaralananlar arasında bir yaşında bebek ve çocukların da olduğunu bildirmişti. Sabah namazı sonrası İsrail polisi, Mescid-i Aksa'dan çıkan cemaate yine plastik mermi ve ses bombaları ile müdahale etmiş, 10 kişiyi yaralamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Laith Al

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