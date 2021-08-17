URAYSİM raylı sistemler alanında çağ atlatacak

Anadolu Üniversitesi yürütücülüğünde devam eden, Türkiye'yi raylı sistemler alanında dünyanın sayılı merkezlerinden birisi haline getirecek olan ve Eskişehir için büyük önem taşıyan "Ulusal Raylı Sistemler Araştırma ve Test Merkezi" (URAYSİM) Projesi hakkında Anadolu Raylı Ulaşım...

Anadolu Üniversitesi yürütücülüğünde devam eden, Türkiye'yi raylı sistemler alanında dünyanın sayılı merkezlerinden birisi haline getirecek olan ve Eskişehir için büyük önem taşıyan "Ulusal Raylı Sistemler Araştırma ve Test Merkezi" (URAYSİM) Projesi hakkında Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri Kümelenmesi (ARUS) üyeleriyle geniş kapsamlı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. ARUS'tan gelen talep doğrultusunda düzenlenen toplantı Anadolu Üniversitesi Rektörlük Senato Odası'nda gerçekleştirildi. URAYSİM'de katedilen gelişmeler hakkında bilgi verilen ve ARUS üyeleriyle Anadolu Üniversitesi'nin birlikte değerlendirmelerde bulunduğu toplantıya Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İbrahim Kaya, Prof. Dr. Süleyman Sözen ve Prof. Dr. Fatih Temizel, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Mustafa Tuncan, Genel Sekreter Prof. Dr. Selami Sezgin katılım gösterdi. Toplantıda ayrıca Ortadoğu Sanayi ve Ticaret Merkezi (OSTİM) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi Anonim Şirketi (TÜRASAŞ) Genel Müdür Yardımcısı Serdar Aslan ve TÜRASAŞ Eskişehir Çekilen Araçlar Müdürü Halis Sağır, Test ve Değerlendirme Anonim Şirketi (TRTEST) Genel Müdürü Bilal Aktaş, Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü (RUTE) Müdürü Mehmet Ali Çimen ve RUTE İşçi Geliştirme Abdulehad Özdemir, Askeri Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (ASELSAN) Raylı Sistemler Direktörü Günay Şimşek, ASELSAN Raylı Sistemlerden Cem Pehlivan ve Kadir Akdere, Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri (ARUS) Kümelenmesi Koordinatörü İlhami Pektaş, Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Yönetim Kurulu Üyesi Gürhan Albayrak, Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü (AYGM) Yetkilisi Serdar Ünsal ve AYGM İstimlak Daire Başkanı Hakan Bozkurt, Bozankaya Genel Direktörü Yiğit Belin ile Bozankaya Genel Müdürlüğü'nden Emre Aka yer aldı.

Gerçekleştirilen toplantı, URAYSİM Projesi'nin etkililiğini arttırmak amacıyla kurumların taleplerinin dinlenmesi ve projenin geleceğine yönelik görüşlerin alınmasıyla sona erdi. Toplantının ardından Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Temizel, Rektör Danışmanları Prof. Dr. Mustafa Tuncan ve Prof. Dr. Ethem Esen ve beraberindeki konuk heyet, Eskişehir'in Alpu ilçesinde yer alan URAYSİM proje alanını ziyaret etti.

URAYSİM nedir?

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı'nda yer almakta olan URAYSİM, ülkemizde demiryolu taşımacılığı açısından son dönemde hayata geçirilen en önemli proje olma özelliği taşımaktadır. Yüksek teknolojik altyapının geliştirilmesiyle raylı sistem sektörüne liderlik etmesi amaçlanan URAYSİM Projesinin hayata geçirilmesi için yürütülen çalışmalar Anadolu Üniversitesi sorumluluğunda ve Eskişehir Teknik Üniversitesi, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ve TÜRASAŞ'ın iş birliğiyle gerçekleştirilmektedir. Projeyle birlikte Türkiye, Avrupa'da 400 km/saat hızda seyreden Yüksek Hızlı Tren testlerinin yapılabileceği 52, 93 km uzunluğunda test yoluna sahip ilk ülke olarak uluslararası demiryolu endüstrisi pazarında daha rekabetçi bir konumda yer alacak. Test ünitelerinin, binalarının ve yollarının tamamlanmasıyla TÜRASAŞ'ın ihtiyaçlarını da karşılayacak olan proje, yerli olanaklarla üretimin gerçekleşmesi, uluslararası söz sahibi olunması, demiryolu taşımacılığı alanında personel ve araştırmacı yetiştirilmesi gibi birçok kazanımı da beraberinde getirecek.

ARUS nedir?

Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri Kümelenmesi (ARUS), raylı sistemler sektörünün önde gelen kuruluşlarını bir araya getirerek sektörde iş ve güç birliğini sağlamaktadır. Tüm Anadolu'yu kapsayan ilk kümelenme olan ARUS, "Raylı sistemler milli davamızdır" ilkesini amaç edinerek milli markalar üretme görevini de üstlenmektedir. ARUS Avrupa Raylı Sistemler Kümeler Birliği, ERCI'nin bir üyesidir.

Bu birlik 16 Avrupa ülkesinden (İtalya, Polonya, Fransa, İngiltere, İspanya, Türkiye, Danimarka, Belçika, İsveç, Hırvatistan, Slovenya, Sırbistan, Bosna Hersek, Karadağ, Makedonya, Almanya ) ve 14 Kümeden oluşan bir birliktir.

Kaynak: Habermetre