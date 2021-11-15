ÜNYE YUNUS EMRE OFF-ROAD YARIŞLARI NEFES KESTİ

ÜNYE, ORDU (Habermetre) - Yunus Emre'nin vefatının 700'ncü yıldönümü ve 2021 yılının Yunus Emre ve Türkçe Yılı ilan edilmesi vesilesi ile Ünye'de çok sayıda etkinlik gerçekleştirildi. Bu organizasyonlardan biri olan Off-Road yarışları ise adeta nefesleri kesti.

Ordu Valiliği, Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ünye Kaymakamlığı, Ünye Belediyesi, Ünye Yunus Emre Off-Road Kulübü ve Ünye Yunus Emre Derneği'nin destek verdiği, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Yunus Emre Karadeniz Off-Road Kupası 4. Ayak yarışı, Uluslararası katılımla yapıldı.

Heyecan dolu yarışlara Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ünye Kaymakamı Ayhan Işık, Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Korgan Belediye Başkanı Tuncay Kiraz, AK Parti Ünye İlçe Başkanı Kenan Selim Argan, Ünye Yunus Emre Derneği Başkanı Yaşar Argan, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda kişi katıldı.

Ünye'nin Sahilköy Mahallesi'nde bulunan havaalanında oluşturulan yaklaşık 2 Km'lik parkurda düzenlenen yarışta yurtiçi ve yurt dışından olmak üzere toplam 27 araç yer aldı. Yunus Emre Yılı Anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen organizasyona Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan ve Gürcistan'tanda Off-Road pilotları araçlarıyla katıldı.

Ünye, Fatsa, Trabzon, Ordu Gezenbilir, Rize, Ardeşen, Savşat, Yusuf Eli, Murgul, Vezirköprü, Kars, Iğdır, Azerbaycan, Gürcistan Off-Road Kulüpleri adına yarışan pilotlar izleyenlere heyecan dolu bir gün yaşattı.

3 Etapta gerçekleştirilen yarışlar gün boyu devam etti. Ünye ve çevre ilçelerden gelen yaklaşık 10 bin kişi bu heyecana ortak oldu. Parkur zaman zaman pilotları zorlarken bazı araçlar yarışı tamamlamakta güçlük çekti.

Heyecanın doruğa ulaştığı yarışlarda Gürcistanlı pilotların araçlarıyla takla atması sırasında ise yürekler ağza geldi. Takla atan araçtan pilotlar yara almadan çıkarken yarış severler alkışlarla pilotlara destek verdi.

Başkan Tavlı "Heyecan Dolu Bir Yarış İzledik"

Kupa töreninde konuşan Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, kıymetli ve eğlenceli yarışlara Ünye'nin ev sahipliği yaptığını söyleyerek, "Çok keyifli yarışlar izledik. Bazen yüreğimizi ağzımıza getirdiniz desek yeridir. Bütün yarışçıları tebrik ediyoruz. Burada emeği geçen, organizasyonun oluşmasına katkı sunanlara teşekkür ediyoruz. Yeni bir yılda yeni bir organizasyonda hep beraber buluşmayı diliyorum" dedi.

Ünye Yunus Emre Off-Road Spor Kulübü Başkanı Alper Argan ise yaptığı konuşmada "Yunus Emre'nin çok güzel bir sözü var. Allah dostu; Ben gelmedim dava için, benim işim sevgi için. Dost'un evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldim diyor. 2008 yılında yakmış olduğumuz gönül meşalemiz ilk önce tüm Karadeniz bölgesine, daha sonra tüm Türkiye'ye ve şimdi ise Gürcistan ve Azerbaycan'a ulaşmıştır. Gürcistan ve Azerbaycan gönül köprüsü hayırlı olsun. " diyerek yarışlara destek veren Ordu Valiliği, Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ünye Kaymakamlığı ve Ünye Belediyesi'ne teşekkür etti.

Akşam saatlerine kadar devam eden yarışlar sonucunda hakem heyeti dereceye girenleri belirledi.

Yarışlarda dereceye giren takımlar şöyle oluştu;

S2 klasman 'da

1. Fatih Ardıç, Mustafa Gürsoy,

2. Mehmet Fatih Kaya, Murat Çakal

S3 klasman 'da

1. Muhammed Gül, Harun Gül,

2. Cafer Ertan, Koray Özgür İllik,

3. Remzi Aygün, Erdinç Türkmen.

S4 Klasman 'da

1. Doğukan Pekal, Batuhan Pekal,

2. Mustafa Güner, Eyüp Sali - Kılıç Efe Turhan, Ekrem Turhan - İsa Yaşar, Hakan Ertan - Mirza Akasi, Sung Kansalize

Genel Klasman 'da 1. Doğukan Pekal, Batuhan Pekal, 2. Mustafa Güner, Eyüp Sali, 3. Mirza Akasi, Sung Kansalize.

Konuşmaların ardından dereceye girenlere kupaları verildi.

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