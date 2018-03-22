Ünye'de Ağaçlandırma Çalışması

Ünye'de çevre koruma ve yeşillendirme çalışmaları çerçevesinde kamu-özel işbirliği ile ağaçlandırma çalışması yapıldı.

Ünye Kaymakamlığı, Ünye belediyesi, Ünye Milli Eğitim Müdürlüğü, Ünye Cumhuriyet ilköğretim Okulu, Doğa Koleji, Orman Genel Müdürlüğü ve Özel Atasam Hastanesi işbirliği ile Ünye Kırkevler plajında Cumhuriyet Fidanları Hatıra Ormanı oluşturuldu.

Etkinlikte söz alan Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney ise Ünye'nin suni plantasyon orman çalışmaları açısından örnek ilçelerden biri olduğunu belirterek, "Bu örneklerden biri de Çamlık mesire alanıdır. 70 yıl önce orada dikilen ağaçlar bugün çok değerli bir mesire alanı olarak kullanılmaktadır. Bugün dikilen fidanlar gelecekte ağaç olarak insanları gölgesinde serinletecek." dedi.

Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar da, "Toprakla iç içe olmak en keyifli işlerden bir tanesidir. Peygamber Efendimiz (S.A.V) 'Kıyamet kopsa da elinizdeki fidanı dikin' buyurmuştur. Orman Haftası ve Su Günü münasebetiyle bu etkinliğe emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Aradan 10-15 yıl geçtiğinde burası bir Çamlık ve Çınarsuyu mesire alanı gibi insanların vakit geçirebileceği muhteşem bir alana dönüşecek." diye konuştu.

Protokol üyeleri daha sonra çocuklarla birlikte Cumhuriyet Fidanları Hatıra Ormanına fidan dikti.

Etkinliğine Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, Ünye Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün, Ünye İlçe Emniyet Müdürü Aksu ve daire amirlerinin yanı sıra, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.