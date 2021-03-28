Ünsal'dan Pusula Gazetesine teşekkür belgesi
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Ünsal'dan Pusula Gazetesine teşekkür belgesi

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Ünsal'dan Pusula Gazetesine teşekkür belgesi

Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Iğdır Azerbaycan Evi Derneği Başkanı Serdar Ünsal, Türkiye Azerbaycan kardeşliğine destek, Erzurum'da yayınlanan bölge gazetesi Pusula gazetesinin Genel yayın koordinatörü Sevda Güneş İncesu ve Yazı işleri Müdürü...

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Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Iğdır Azerbaycan Evi Derneği Başkanı Serdar Ünsal, Türkiye Azerbaycan kardeşliğine destek, Erzurum'da yayınlanan bölge gazetesi Pusula gazetesinin Genel yayın koordinatörü Sevda Güneş İncesu ve Yazı işleri Müdürü Cihat İncesu'ya teşekkür belgesi verdi.

Serdar Ünsal, teşekkür belgesini verirken yaptığı konuşmada, "İlimizde dernek olarak yaptığımız her etkinliği gazetenizde yayınlıyorsunuz. Yaptığınız haberlerde, Ermeni sevicilerine verdiğiniz sert tepkiden Türkiye Azerbaycan kardeşliğine katkı sağlamak için kurulan derneğimize yaptığınız manevi yardımlardan dolayı sizleri kutlar çalışmalarınızda başarılar dilerim" dedi.

Pusula gazetesinin Genel yayın koordinatörü Sevda Güneş İncesu ve Yazı işleri Müdürü Cihat İncesu ise, "Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı savaşa dernek olarak verdiğiniz manevi katkıyı unutmamız mümkün değildir. Yaptığınız mitingler, toplantılar ile Azerbaycan'ın sesi oldunuz. Türkiye Azerbaycan kardeşliğine katkınız büyük, her zaman birleştirici oluyorsunuz. Yıllardır çalışmalarınızı takip ediyoruz. Dernek olarak güzel işler yapıyorsunuz. Bir eğitimci olarak ta katkınız büyük. Son 7 yıldır yaptığınız "Hocalı Faciası" ile ilgili yarışma ve etkinliklerle gençlerimiz ve halkımız Ermenilerin gerçek yüzünü öğrenmiş oluyor. İnce düşüncenizden dolayı derneğinizi kutlar başarılar dilerim. Ermeni meselesi bizim milli meselemizdir ve Türk devleti olarak Azerbaycan'ın yanındayız. 1920 yılında bu bölgede yaptıkları mezalimi,1992 yılında Azerbaycan Hocalı'daki katliamı unutmamız mümkün değildir. Gazeteciler olarak Karabağ savaşını yakından izledik Ermenilerin yaptığı katliamları gözlerimizle gördük. Nitekim 4 ay önce yaptıkları katliamlarda ortadadır. Allaha şükür ki işgal edilen topraklar kurtarıldı. Sizin derneğiniz Ermenilerin gerçek yüzünü topluma anlatıyor Azerbaycan Türkiye kardeşliğine katkı sağlıyor. Her zaman yanınızdayız. Yazdığınız "Yüreğim İrevan'da kaldı" ve "Soykırım" kitaplarında da Ermenilerin gerçek yüzünü anlatıyorsunuz tebrik ediyoruz" dedi. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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