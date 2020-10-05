Ünlü YouTuber Tana Mongeau, Joe Biden'a oy verenlere çıplak fotoğrafını gönderecek

ABD'de 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerine bir aydan az bir zaman kala YouTube fenomeni Tana Mongeau, ilginç bir paylaşımda bulundu. Ünlü YouTuber, seçimlerde Joe Biden'a oy verenlere çıplak fotoğrafını göndereceğini açıkladı.

ABD'li YouTuber Tana Mongeau, ülkesindeki başkanlık seçimlerinde Donald Trump'ın rakibi Joe Biden'a oy verdiğini kanıtlayanlara çıplak fotoğrafını göndereceğini açıkladı.

ABD'de kritik başkanlık seçimleri yaklaşırken, bir çok ünlü hayranlarını sosyal medya platformlarından oy vermeye teşvik etmeye çalışıyor. Kylie Jenner, Frank Ocean, ve Billie Eilish gibi isimler sosyal medya hesaplarından sık sık 'oy ver' çağrılarında bulunurken, YouTube fenomeni Tana Mongeau, daha ilginç bir yönteme girişti.

BİDEN'A OY VERENLERE ÇIPLAK FOTOĞRAF GÖNDERECEK

Yaklaşık 5.5 milyon takipçisi bulunan Mongeau, geçen hafta Twitter'dan yaptığı paylaşımda, #BootyForBiden (#Bideniçinçağrı) etiketini kullanarak hayranlarından 3 Kasım'da mevcut ABD Başkanı Trump'ın rakibi Joe Biden için oy vermelerini istedi. Mongeau, paylaşımında "Bana Biden'a oy verdiğine dair bir kanıt gönderirsen, sana bedavaya bir çıplak fotoğrafımı göndereceğim" ifadelerini kullandı.

KAFASINA BİDEN'IN YÜZÜNÜ MONTAJLADIĞI FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Daha sonra Twitter'daki bu mesajını silerek Instagram hesabından paylaşım yapan YouTuber, kafasına Biden'ın yüzünü montajladığı bir fotoğrafını paylaşarak "Değişimi benim kadar isteyen insanları görmek harika. O yüzden OY VER!" diye yazdı. Mongeau, TikTok hesabından yaptığı açıklamada ise, Biden'a oy verdiklerini kanıtlayacağını söyleyen 100.000'den fazla kişiden mesaj aldığını söyledi.

YOUTUBE DOĞRULAMA ROZETİ KALDIRILDI

Mongeau'ın paylaşımlarının ardından YouTube kanalının doğrulama rozetinin kaldırıldığı görüldü. YouTuber'ın başlattığı kampanya nedeniyle 'oy satın alma' suçu işlediği tahmin ediliyor.