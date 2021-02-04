Ünlü tıp dergisi Lancet: Çin aşısı CoronaVac 60 yaş ve üstü için etkili
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Ünlü tıp dergisi Lancet: Çin aşısı CoronaVac 60 yaş ve üstü için etkili

04.02.2021 17:45 | Son Güncelleme: 04.02.2021 17:49
Ünlü tıp dergisi Lancet: Çin aşısı CoronaVac 60 yaş ve üstü için etkili

Dünyaca ünlü tıp dergisi Lancet, Çin'li Sinovac'ın geliştirdiği CoronaVac ile ilgili yeni veriler yayınladı. Yayınlanan verilere göre, "Çin aşısı" olarak bilinen CoronaVac'ın, 60 yaş ve üstü yetişkinlerde ciddi yan etkilere ve rahatsızlıklara neden olmadan bağışıklık tepkisi oluşturduğu açıklandı.

Çin'li şirket Sinovac tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısı CoronaVac ile ilgili dünyaca ünlü tıp dergisi Lancet, yeni bir araştırma yayınladı.

Kamuoyunda "Çin aşısı" olarak da adlandırılan inaktif koronavirüs aşısı üzerinde yapılan araştırmalarda, aşının 60 yaş ve üstü yetişkinlerde ciddi yan etkilere ve rahatsızlıklara neden olmadan bağışıklık tepkisi oluşturduğu açıklandı.

Lancet, bu bulgularla birlikte Sinovac tarafından geliştirilen CoronaVac'ın 60 yaş ve üzeri kişilerde güvenle kullanılabileceğinin altını çizdi.

Söz konusu veriler, CoronaVac isimli aşının faz 1 ve faz 2 klinik denemelerinden elde edildi ve geçtiğimiz gün dünyaca ünlü tıp dergisi Lancet'te yayımlandı.

60 YAŞ VE ÜSTÜ İÇİN YAYINLANAN İLK ARAŞTIRMA

Sinovac'tan yapılan açıklamaya göre, Lancet'te yayımlanan makale, inaktif bir Covid-19 aşısının 60 yaş ve üstü yetişkinlerde test edildiği ilk rapor olarak dikkat çekiyor.

Araştırmada, Covid-19 aşılarının etkinliğinin genel olarak 60 yaş ve üzeri kişilerde bağışıklık oluşturma oranının düşük olduğunun altı çizilirken Sinovac'ın ise faz 1 ve faz 2 denemeleri göz önüne alındığında herhangi bir ciddi yan etkiyle ve rahatsızlıkla karşılaşılmadan bağışıklık oluşturduğu belirtildi.

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