Ünlü senarist Sema Ergenekon, "Kadın şiddetini yazmazsam asıl o zaman ikiyüzlülük yapmış olurum"

Bu yıl "Kadının Sorunu, Erkeğin Meselesi" sloganıyla gerçekleşen "Future Talks"a konuşmacı olarak katılan ünlü senarist Sema Ergenekon dizi ve filmlerde işlenen kadına şiddet sahnelerine gelen eleştireler için, "Bize şiddeti normalleştirmeyin deniliyor. Sonuçta bu sorun hayatımızda var olan bir sorun eğer yazmazsam asıl o zaman ikiyüzlülük yapmış olurum" dedi. Ergenekon ayrıca sektörde bir kadın olarak yaşadığı var olabilme sorununu ise yine en çok kadınlarla yaşadığını ifade etti.

Toplumsal cinsiyet eşitsizliği tüm dünyada tartışılıyor. Farkındalık artsa da, kat edilecek daha çok yol var. Farkında olarak ya da olmayarak ayrışıyoruz, ayrıştırıyoruz ve kadın sorunlarına sebep olan dil ve davranışların temelini daha da sağlamlaştırıyoruz. Bu anlamda Semra & Enver Yücel Vakfı "Dünya Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü"nden hemen önce düzenlediği etkinlikte bu temel sorunu tüm boyutlarıyla ele aldı.

Yekta Kopan moderatörlüğünde düzenlenen Future Talks by SEY Vakfı'nda, SEY Vakfı Başkan Vekili Begüm Yücel, Senarist Sema Ergenekon, Avukat Dr. Rezan Epözdemir, Psikiyatrist Dr. Gülcan Özer, Oyuncu Esra Ruşan, Egon Zehnder kıdemli ortağı Murat Yeşiltepe ile akademisyen Prof. Dr. Haluk Gürgen ve Doç. Dr. Yavuz Samur yaptıkları konuşmalarla kadın sorunlarını kendi alanlarında değerlendirdiler. Etkinlikte ayrıca Masumlar Apartmanının Senaristi Gizem Kızıl'ın özel olarak çektiği ve cinsiyet eşitsizliğini ön plana çıkardığı videonun da ön gösterimi yapıldı.

Konuşmacılar, kullandığımız dildeki yanlışlardan, çocuk yetiştirirken yapılan ayrımcılığa, evdeki iş bölümünden, çalışma hayatındaki önyargılara, izlediğimiz dizilerdeki etkilerden, cezai yaptırımlara kadar birçok sorunu gözler önüne serdi.

Şanlıurfa'da "sen kızsın hentbol oynayamazsın" tepkilerine rağmen sporuna tüm gücü ile sahip çıkan Merve Akpınar ve geçtiğimiz eğitim öğretim döneminde İTÜ'yü birincilikle bitirirken yaptığı mezuniyet konuşmasıyla dikkat çeken Hüseyin Umutcan Ay, toplumsal cinsiyet eşitsizliği ile ilgili oluşturdukları farkındalığı etkinlikteki panelde izleyicilerle paylaştı.

"AİLE TARAFINDAN ÇOCUKLARA FIRSAT EŞİTLİĞİ TANINMALI"

Etkinlikte konuşmacı olarak katılan ünlü senarist Sema Ergenekon ise kız çocuklarının ailesi tarafından desteklenmesinin ne kadar önemli olduğuna vurgu yaparak, "Ben de ilk tiyatro eğitimimde bir kız çocuğu olarak aslında birçok sıkıntı yaşayabilirdim. Fakat ailem beni destekledi ve babam beni hep alkışladı. Yani ailem tarafından bana fırsat eşitliği tanındı. Fakat sonrasında sektörde var olabilme sıkıntısını ise maalesef yine kadınlarla yaşadım" dedi.

"BU SORUNU YAZMAZSAM ASIL O ZAMAN İKİYÜZLÜLÜK YAPARIM"

Ergenekon ayrıca senaryolarında kadın karakterleri oluştururken nelere dikkat ettiğini anlatırken, dizi ve filmlerde kadına şiddet sahnelerine gelen eleştirilere de cevap verdi. Ergenekon, " Kadına Şiddet' şu an yaşadığımız dünyada halen var olan bir sorun. Bu sorunu eğer yazmazsam asıl o zaman ikiyüzlülük yapmış olurum. Ayrıca her zaman karakterlerimi oluştururken her ne kadar dibe batarsa batsın neler yaşarsa yaşasın sonunda yukarıya çıkabilen kadınların hikayesine yer veriyorum. Diğer kadınlara da örnek olabilsin diye" dedi.

"ERKEK ÇOCUKLARI ÖNCE AİLESİ TARAFINDAN EĞİTİLMELİ"

Begüm Yücel ise erkek çocuklarına öncelikle ailesi tarafından cinsiyet ve fırsat eşitliği kavramlarının öğretilmesi gerektiğinin altını çizerek, "Amacımız toplumsal cinsiyet eşitsizliği. Türkiye'de ve dünyada bir sorun ve her sene bu sorun giderek büyüyor. Biz bir eğitim vakfıyız ve bu işi eğitimden ele alarak bakış açımızı değiştirdik. 'Gelin erkek çocuklarını biraz sahneye alalım ve eğitelim' dedik. Ben de iki erkek çocuğu annesiyim. Bugünün çocuğu yarın bir kadının erkek arkadaşı, eşi, babası olacak. Evde aile olarak onlara ne denli cinsiyet eşitliğini iyi anlatırsak geleceğe dair yatırım yapmış oluruz. O yüzden 'kadının sorunu erkeğin meselesi' dedik. Erkekler bu soruna ne kadar 'benim meselem' derse birlikte el ele bu problemi çözebileceğimize inanıyorum. En azından farkındalık kazandırmış oluruz" şeklinde konuştu.

"KIZ ÇOCUKLARININ GELECEĞİNİ DE DEĞİŞTİRMEK İSTİYORUM"

Vakıf tarafından desteklendiği için teşekkür eden hentbol oyuncusu Merve Akpınar ise kız olduğu için önüne çıkan sorunları hatırlatarak, "Sayelerinde omzumdaki yük biraz olsun hafifletebiliyorum. Önceden etrafımdaki insanlar kız çocuğu olduğum için hentbol oynamamı istemiyorlardı. Röportaj sonrası herkes destek olmaya başladı. Bunu başarabileceğime inanıyorlar. Ben zaten kendime güveniyordum. Simdi tüm desteklerle birlikte daha sağlam ilerliyorum. Umarım hentbolda ulaştığım başarıyla birlikte hem ülkemi her yerde gururlandırırım hem de kız çocuklarının geleceğini değiştirebilirim" ifadelerini kullandı.

Etkinliğin mobilet.com üzerinden yapılan bilet satışlarının geliri kız çocuklarının eğitimi için kullanılacak.

