Ünlü Şarkıcı Fulden Uras, Hakkında Cinsel İçerikli Yorum Yapan Kadın Hayranını Savcılığa Şikayet Etti
Ünlü şarkıcı Fulden Uras, geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşıma cinsel içerikli yorum yapan kadın hayranını savcılığa şikayet etti.
Şarkıcı Fulden Uras, geçtiğimiz aylarda Facebook hesabı üzerinden paylaştığı videonun altına cinsel içerikli yorum yapan Hülya C. isimli şüpheliyi savcılığa şikayet etti. Savcılığa ifade veren Hülya C., hesabının ele geçirildiğini, yorumukendisinin yapmadığını söyledi.
TARAFLAR ARASIN UZLAŞMA SAĞLANAMADI
Olayla ilgili yürütülen soruşturmayı tamamlayan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede, 'Olaya konu yorumun sosyal medya üzerinden yapılmış olması ve müştekinin sayfasını takip eden kişi sayısının fazlalığı karşısında olayda aleniyet ve ihtilat unsurlarının da gerçekleştiğinin kabulü gerektiği, dosyanın uzlaştırmacıya tevdi edildiği, ancak taraflar arasında uzlaşma sağlanamadığının anlaşıldığı' kaydedildi. Şüpheli hakkında hakaret suçu kapsamında ceza istendi. (Sabah)
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Haberden bi sey anlamadın inanin iki defa okudum tersimden mi uyandim acabaaaaaghgh :)Cevap Yaz Yayından Kaldır
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fulden uras a laf soyleyemezsnzCevap Yaz 3 Yayından KaldırHERKES EŞİTTİR: neden o insan değilmi yanlışını eleştiremezmiyiz ?1 1 Yayından Kaldır
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Tamam, kızın yorumu özel hayatının gizliliğini ihlal ediyor fakat bizlerin, şikayetçi olduğun bu kızın seni takip etmesiyle meşhur oldun. Dolayısıyla yakışık almadı. Bizler olmasak sziler olmazsınızCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Ozaman bu hatunda suçlu video izletme koyma sende nettlere alam da kacammı hesabı tuzun kuru tabikideCevap Yaz 1 Yayından Kaldır