Ünlü Şarkıcı Fulden Uras, Hakkında Cinsel İçerikli Yorum Yapan Kadın Hayranını Savcılığa Şikayet Etti

Şarkıcı Fulden Uras, geçtiğimiz aylarda Facebook hesabı üzerinden paylaştığı videonun altına cinsel içerikli yorum yapan Hülya C. isimli şüpheliyi savcılığa şikayet etti. Savcılığa ifade veren Hülya C., hesabının ele geçirildiğini, yorumukendisinin yapmadığını söyledi.

TARAFLAR ARASIN UZLAŞMA SAĞLANAMADI

Olayla ilgili yürütülen soruşturmayı tamamlayan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede, 'Olaya konu yorumun sosyal medya üzerinden yapılmış olması ve müştekinin sayfasını takip eden kişi sayısının fazlalığı karşısında olayda aleniyet ve ihtilat unsurlarının da gerçekleştiğinin kabulü gerektiği, dosyanın uzlaştırmacıya tevdi edildiği, ancak taraflar arasında uzlaşma sağlanamadığının anlaşıldığı' kaydedildi. Şüpheli hakkında hakaret suçu kapsamında ceza istendi. (Sabah)