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Ünlü saç tasarımcısına uluslararası yarışmada 'en iyi sahne' ödülü

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Ünlü saç tasarımcısına uluslararası yarışmada 'en iyi sahne' ödülü

Eskişehirli ünlü saç tasarımcısı Hasan Yılmaz, 5 ülke ve 16 şehri temsilen yarışmacıların katıldığı uluslararası CMC CAT Golden Hair Saç Festivali'nde 'En İyi Sahne Ödülü'nü Türkiye'ye getirdi.

Eskişehirli ünlü saç tasarımcısı Hasan Yılmaz, 5 ülke ve 16 şehri temsilen yarışmacıların katıldığı uluslararası CMC CAT Golden Hair Saç Festivali'nde 'En İyi Sahne Ödülü'nü Türkiye'ye getirdi.

Saç festivaline Türkiye'yi temsilen katılan Eskişehirli ünlü saç tasarımcısı Saloon HY'nin kurucusu Hasan Yılmaz, festivalde gösterdiği başarının ardından 'En İyi Sahne Ödülü'nün sahibi oldu. Türkiye, İsrail, Polonya, Rusya ve Yunanistan'dan 16 farklı şehrin takımlarının yer aldığı yarışmada ünlü tasarımcı Hasan Yılmaz, rakiplerini geride bırakarak ödülü Türkiye'ye getirdi. CMC CAT Dünya Kuaförleri Konfederasyonu tarafından düzenlenen organizasyonda elde ettiği başarıdan dolayı mutlu olduğunu dile getiren Hasan Yılmaz, uluslararası yarışmalarda Türkiye'yi temsil etmeye devam edeceğini söyleyerek, ekip arkadaşlarına ve organizasyon sürecinde emeği geçen herkese teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

Ünlü saç tasarımcısına uluslararası yarışmada 'en iyi sahne' ödülü

Ünlü saç tasarımcısına uluslararası yarışmada 'en iyi sahne' ödülü

Ünlü saç tasarımcısına uluslararası yarışmada 'en iyi sahne' ödülü

İhlas Haber Ajansı - Magazin Haberleri

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