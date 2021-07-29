Ünlü oyuncuya otizm teşhisi konuldu

'Prison Break' dizisinin 'Michael Scofield'i Wentworth Miller'a otizm teşhisi konuldu. Wentworth Miller'ın sağlık durumu nasıl? Yetişkin otizmi nedir? İşte detaylar...

'Prison Break', 'Resident Evil: Afterlife' ve 'DC's Legends of Tomorrow' gibi sevilen projelerden tanıdığımız Wentworth Miller, kendisine otizm teşhisi konulduğunu açıkladı.

2005-2009 yılları arasında yayınlanan 'Prison Break'in oyuncusu Wentford Miller, kendisine bir yıl önce otizm teşhisi konulduğunu duyurdu.

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Miller, "Herkes gibi karantinadaki hayat da benden bir şeyler aldı. Bu değiştireceğim bir şey değil. Hemen otistik olmak, kim olduğumun merkezinde yer alıyor. Başardığım/anlattığım her şey için" ifadelerini kullandı.

Yetişkin otizmi tanısının kendisini şaşırttığını belirten oyuncu, "Bu sonbahar resmi olmayan otizm tanısı almamın bir yılı dolacak. Öncesinde de kendime böyle bir tanı koymuştum. Resmi tanı da geldi. Güncelleme ihtiyacı olan uzun, kusurlu bir süreçti. Ben orta yaşlı bir adamım. Beş yaşında değilim" mesajını yazdı.

Wentford Miller, "Otizm hakkında yeterince bilgi sahibi değilim. Bilinmesi gereken çok şey var. Şimdi anlayışımı dönüştürmem gerekiyor gibi gözüküyor. Yaşadığım 50 yılı yeni bir gözlükle yeniden incelemeliyim. Bu zaman alacak" açıklamasını yaptı.

Yetişkin otizmi nedir?

Otizm bir spektrum bozuklkuğu olduğundan farklı çeşitleri vardır ve semptomlarına göre farklı şekillerde gözlemlenebilir. Normalde çok küçük yaşlarda otizm tanısı koyulabilirken bazı otizm çeşitlerinin yetişkinlerde belirtilerinin görüldüğü de olmaktadır. Otizmde, nörogelişimsel bir bozukluk olduğundan, genel olarak beyin işlevi etkilenmektedir ve bu da beraberinde iletişim sorunlarını ve sosyal etkileşim zorluklarını getirir. Yaşamın ilk üç senesinde otizm belirtileri genel olarak ortaya çıkmaktadır. Erken teşhis, etkili tedavinin uygulanabilmesi için çok önemlidir. Yetişkinlerde otizm belirtileri de çocuk yaştayken görülenlerle benzerlik taşımaktadır. Ancak yetişkin hayata bir şekilde adapte olunduğu için davranışların otizm kaynaklı olup olmadığını anlamak kafa karıştırıcı bir süreç olabilir.

Belirtileri nelerdir?

Yetişkinlerde görülen en şiddetli belirti günlük görevleri ve faaliyetleri yerine getiremiyor olmasıdır. Bu da çoğu zaman birinin bakımına muhtaç olmaları durumunu beraberinde getirir. Yetişkin olan otizmli bireylerin bazıları aileleri ile birlikte aynı evde yaşayabilmektedirler. Bazı bireyler ise denetimleri yapılan ve kontrol edilen evlerde diğer otizmli insanlar ile birlikte yaşayabilirler.

Otizm spektrumunda olan çoğu yetişkin bir işi oluşturmak ve sürdürmekte sıkıntı çektikleri için aslında sosyal etkileşim kurma eğiliminde de değillerdir. En önemli belirtilerden biri de empati duygusundan yoksun olmalarıdır. Bu da haliyle otistik bireyleri soğuk algılamamıza sebep olur. Ancak bunun otizmin bir belirtisi olduğunu hatırlatmakta fayda var.

Kaynak: Snob Magazin