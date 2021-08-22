Ünlü oyuncu Sienna Miller: Dünyayı değiştirmeyi deneyeceğim

? Güzel bir kariyeriniz var. Sizi doğru seçimler yapmaya neler yönlendiriyor?

? Güzel bir kariyeriniz var. Sizi doğru seçimler yapmaya neler yönlendiriyor?

İçgüdüler. Sanırım başka bir şeye dayanarak seçim yapmıyorum ve karar vermiyorum. Aslında kumar oynuyorum. Sadece belli bir kesimin izlediği küçük bağımsız filmler yapıyorum. Harika işler yaptığınızda filminizi herkesin görmesi için arkasında para olmaması çok üzüyor. Kariyerimde uzun bir yola çıktım. Oynamak istediğim türden kadınları oynuyorum. Görmek istediğim türden insanları canlandırıyorum. Onların hikayelerinin anlatılmasını istiyorum. Sanırım 80-90 yaşında hala çalışacağım. Hedefim bu. ve bana otantik gelen şeyleri yapmaya devam etmek istiyorum. En akıllı seçim gibi görünenleri değil.

? Afet ve hastalıklardan etkilenenlere yardım sağlayan International Medical Corps'un dünya çapında elçiliğini yapıyorsunuz. Dünyaya geri vermenin ve insanların hayatını değiştirmeye yardımcı olmanın sizin için anlamı nedir?

İyi yönde değişime elimden geldiğince katkıda bulunmayı istiyorum. 11 yıldır bu organizasyonla çalıştığım için çok şanslıyım. Onlarla dünyanın her yerini gezdim. Yaptıkları gerçekten asil bir iş. Çok fazla ilgi istemiyorlar ama harika işler yapıyorlar. Organizasyonun yardımları yönetme biçimleri çok sorumlu ve etik. Bu çalışmalar hayatımı değiştirdi ve zenginleştirdi. Hayat deneyimimi muazzam bir şekilde etkiledi. Tek bir fark yaratabilirsem bile ne mutlu bana. Tek yapmak istediğim böyle şeyler. ve evet, dünyayı değiştirmeyi çok isterim. Deneyeceğim. Denemeye devam edeceğim...

? Chadwick Boseman'ın son projesi "21 Bridges"de birlikte rol aldınız. Hasta olduğunu biliyor muydunuz?

Hayır, bilmiyordum.

? Neler söylemek istersiniz Chadwick hakkında?

Zarif bir adamdı. Şefkatli, sevecen, sıcak, kibar, cömert... İnanılmaz harika bir adamdı.

? Son filminiz "Wander Darkly" dijital olarak gösterime girdi. Filmdeki performansınız çok güçlü. Bazen kalp sızlatıyor, bazen agresif. Böyle performansları yaratırken içinizdeki kaynağı nasıl buluyorsunuz?

Travmatik bir olaydan sonra neler olabileceğini anlamak için çok zaman harcadım. Bu tür deneyime sahip olanlarla konuştum. Hayal ettim. Senaryo gerçekten sağlamdı. İyi düşünülmüştü. Çok fazla prova yaptık ama birçok gerçek performansın empati kurma yeteneğinden geldiğini düşünüyorum.

Sienna Miller'ın Diego Luna ile başrolü paylaştığı "Wander Darkly" filmi, travmatik bir trafik kazasıyla hayatları altüst olan evli çift Adrienne ve Matteo'nun hikayesini konu alıyor.

SOSYAL MEDYA BANA GÖRE DEĞİL

? Sosyal medyayla ilişkiniz nasıl? Instagram'da 2017'de paylaştığınız fotoğraf dışında paylaşımınız yok...

Denedim sosyal medyada olmayı. Gerçekten harika platformlar olduğunu düşünüyorum ama bana göre değil. Kaç takipçim olduğunu bile bilmiyorum. Bence sosyal medyada başarılı olmak için gerçekten açık olmalısın ve bu açıklık benim yapamadığım bir şey. Ne zaman bir fotoğraf paylaşmaya çalışsam, kendimi bu şekilde ortaya koyma konusunda endişe duyuyorum. Hafif bir anksiyete yaşıyorum. Bana mantık dışı geliyor. Keşke bu konuda daha iyi olsaydım, çünkü işlerimi duyurmak için kullanmak faydalı olabilirdi.

? Kendinizi Google'lar mısınız?

Gerçekten yapmamaya çalışıyorum ama yaptığım oluyor. Kendini Google'lamak araba kazasına bakmak gibi. Bakıyorsun, sonrasında kendini çok kötü hissediyorsun. Ama bir parçan bakmak istiyor. Kariyerimin başlarında genç bir kadın olarak kontrolüm dışında medyayla yoğun bir deneyime sahip oldum. Bu yüzden bana güzel şeyler söylemeleri için ajansıma ve asistanlarıma güveniyorum. Beni memnun eden küçük alıntılar gönderiyorlar. Çünkü kendim okursam kötü olanlara inanıyorum.

MAHREMİYET İÇİN ÇOK SAVAŞTIM

? "Genç bir kadınken medyayla yoğun bir deneyime sahip oldum" dediniz. Artık daha dikkatlisiniz. Bu, şöhretin öğrettiği zor bir ders miydi?

Keşke bir öngörüm olsaydı. Her zaman açık yüreklilikle hayatına yön veren biriyim ve strateji oluşturmadığım deneyimlere atlıyorum. Böyle bir başlangıç hayatımda güzel ve karmaşık bir şeydi. Jude (Law) ile ilişkimizin topluma yansıyan yönü gerçekten ikimizin isteğinin dışındaydı. Londra'daki tabloid döneminin çok yoğun olduğu ve paparazzilerin sınır tanımadığı dönemlerdi. Davalar açtım ve mahremiyet yasaları koydurdum. Sahip olduğum mahremiyet için gerçekten çok savaştım. Artık bir şeylere nasıl girdiğim konusunda biraz daha akıllı olmam gerekiyor.

? Yaşadıklarınız, bugün de genç oyuncuların başına geliyor. Onlara verebilecek bir tavsiyeniz var mı?

Benim düştüğüm çok fazla tuzak olduğunu düşünüyorum. Pişman değilim, çünkü bu benim yaşam deneyimimi aşırı derecede zenginleştirdi ve muhtemelen beni daha iyi bir oyuncu yaptı. Şimdiki popüler kültürün o zamandan çok farklı olduğunu düşünüyorum. Genç oyuncular sosyal medyayla kendi hikayelerini kontrol edebiliyor. ve paparazzilerin saldırganlığı eskisi gibi değil. Korkunç zamanlardı. Ama yine de bu iyi bir hikaye. Bu benim hikayem...

Sienna Miller, Jude Law ile 2004'ten 2011 yılına kadar inişli çıkışlı bir ilişki yaşadı.

İKİMİZ DE NİŞANLIYDIK VE O, PİŞİRMEDİĞİM YAHNİ YÜZÜNDEN BANA AŞIKTI!

? Hakkınızda çıkan en büyük sahte haber neydi?

Ne kadar vaktin var? (Gülüyor)

? Yalan haber her yerde. Neyin doğru, neyin yanlış olduğunu ayırt etmek çok zor artık, değil mi?

Tanınmaya başlamam, ne yazık ki filmim çıkmadan önce oldu. Üstesinden gelmek zordu, çünkü filmim çıkmadan önce çok ünlüydüm. Sebebi, bilindiği gibi o zamanlar aşırı ünlü rol arkadaşım Jude Law'a aşık olmamdı. 21 yaşındaydım ve bir sürü şey duyuyordum. Ama en sahtelerinden biri; Sean Bean ile birbirimize aşık olduğumuz. Sean'ın bana aşık olma sebebi ise benim pişirdiğim meşhur dana yahnisiymiş! Oysa hiç tanışmamıştık. O nişanlıydı, ben nişanlıydım ve hiç pişirmediğim dana yahnim yüzünden bana aşıktı! Yemek yapmayı severim ama meşhur bir dana yahnim yok. Maalesef hayatım boyunca doğru olmayan şeyler hakkında çok fazla spekülasyon oldu. Artık büyüdüm. Umarım haberler olması gereken yere odaklanır; işime.

EN İYİ ÖĞRETMEN ANNE OLACAKTIM 1 AYDA SABRIMI KAYBETTİM

? Geçen seneyi nasıl geçirdiniz? Salgın deneyiminiz nasıldı?

Dürüst olmak gerekirse hayatımda geçirdiğim en zor yıldı. Gerçekten zorlayıcıydı. İnanılmaz derecede acı vericiydi. Bu sorunun yanıtına nereden başlayacağımı bilmiyorum. Bir çeşit evrensel sarsılma var. Kişisel olarak son derece zorlayıcıydı. Ama dayanıklı olmak zorundayız. ve ben o dayanıklı insanlardan biriyim.

? Peki iyi bir öğretmen misiniz? Uzaktan eğitim sürecini nasıl geçirdiniz?

Uzaktan eğitim ilk başladığında gerçekten çok hevesliydim. "En iyi öğretmen anne ben olacağım" diyordum. Kızım Marlowe bana "Miss Honey" (Bayan Bal) diyordu. Benim lakabımdı. Sabahları okul öncesi "Günaydın Bayan Bal" diyordu, bir tür oyun oynuyorduk. Yaklaşık 1 ay sonra ikimiz de sabrımızı kaybettik. Zordu. Hele ev ödevleri! O konuda gerçekten iyi değildim.

EN BÜYÜK TUTKUM TİYATRO

? Hiç tiyatro yaptınız mı?

Evet, muhtemelen en büyük tutkum tiyatro. Broadway'de iki tane oyun yaptım, Londra'da West End'de üç oyun yaptım. Geçen sene bir tane yapmam gerekiyordu ama Covid yüzünden olmadı. Geri dönmek için sabırsızlanıyorum. Enstrümanınıza ince ayar yapmak için tiyatro en iyi yer. Tiyatro, oyuncu olarak sizi daha ileriye götürür. Ayrıca canlı oynamanın o heyecanını bambaşka...

ANNEM DAVID BOWIE'NİN ASİSTANIYDI

? Annenizin David Bowie'nin asistanı olduğunu okudum. Bowie ile tanışma şansınız oldu mu?

Hiç tanışmadım. Annem David Bowie'nin kişisel asistanıydı. O zamandan harika hikayeleri var. Aslında Broadway'de ilk oyunumu yaptığımda, Bowie'nin yaşadığı dairenin altındaki bir daireye gittim ve çok heyecanlandım. Kendisine takıntılı olmama rağmen onu hiç görmedim.

FİLMDEKİ KADINA AŞIK OLDUM

? "American Woman" inanılmaz bir filmdi...

Evet. İzleyen, başkalarına da izletiyor. Filmdeki kadını nasıl oynayacağıma dair net bir vizyona sahiptim. Gerçekten kadın sezgisel bir bakış açısıyla ona tamamen aşık oldum. Esnek, cesur ve kadınlarda var olan metanetin temsilcisi. Bütün film bir kadının bakış açısıyla geçiyor; kusurlu ve dağınık. Bir hikayeden tamamen sorumlu olma deneyimini sevdim. Sektörümüz de artık daha çok kadın bakış açısına odaklanıyor. Yaratıcı olarak yaptığım en tatmin edici iş "American Woman"dı.

Kaynak: Hürriyet