Ünlü oyuncu Gökhan Alkan'ın aynı mahallede oturmak için ev aldığı dedesi vefat etti

Ünlü oyuncu Gökhan Alkan'ın dedesi hayatını kaybetti. Alkan'ın haberi alır almaz dizi çekimleri için bulunduğu Antakya'dan İstanbul'a gelerek, dedesi için son vazifesini yerine getirdiği öğrenildi. Diğer yandan Alkan'ın salgın nedeniyle görüşemediği dedesine daha yakın olmak için kısa süre önce dedesinin de evinin bulunduğu Bağdat Caddesi'nden ev aldığı ortaya çıktı.