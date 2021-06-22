Ünlü oyuncu Fahriye Evcen'in sauna pozu ortalığı yıktı geçti

Oğlu Karan'ı kucağına aldıktan sonra uzun süredir setlerde görünmeyen ünlü oyuncu Fahriye Evcen, bir marka için kamera karşısına geçti. Evcen'in marka için verdiği pozlar, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

2017 yılında kendi gibi oyuncu Burak Özçivit'le dünyaevine giren, 2019 yılında da oğlu Karan'ı kucağına alan Fahriye Evcen, çocuklarının dünyaya gelmesinin ardından setlere dönmemişti. Son olarak Masumlar Apartmanı dizisiyle yeniden setlere döneceği konuşulan ünlü oyuncu, oğluyla birlikte bir markanın reklam çekimleri için kamera karşısına geçti.

EŞİNDEN ATEŞ EMOJİSİ GELDİ

Güzelliğiyle yine baş döndüren Evcen'in saunada verdiği poz, sosyal medyayı yıktı geçti. Siyah ip askılı elbisesi ile göz kamaştıran Fahriye Evcen'in fotoğrafı kısa sürede 500 bin kişi tarafından beğenildi. Evcen'in eşi Burak Özçivit de fotoğrafa ateş emojisi koymayı ihmal etmedi.

İşte Fahriye Evcen'in o pozları: