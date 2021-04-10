Son dakika haberi! Ünlü oyuncu Deniz Çakır'ın bisikletinin çalındığı anlar kamerada
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Son dakika haberi! Ünlü oyuncu Deniz Çakır'ın bisikletinin çalındığı anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı / DOĞAN CAN CESUR - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberlerine göre Ünlü oyuncu Deniz Çakır'ın bisikletinin çalındığı anlar kamerada Beşiktaş'ta ünlü oyuncu Deniz Çakır'ın elektrikli bisikleti hemşire tarafından çalındı Polis tarafından yakalanan hemşire serbest bırakıldı Ünlü oyuncu Deniz Çakır'ın Kuruçeşme'deki evinin önünden elektrikli bisikletinin...

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Ünlü oyuncu Deniz Çakır'ın bisikletinin çalındığı anlar kamerada

Beşiktaş'ta ünlü oyuncu Deniz Çakır'ın elektrikli bisikleti hemşire tarafından çalındı

Polis tarafından yakalanan hemşire serbest bırakıldı

İSTANBUL - Ünlü oyuncu Deniz Çakır'ın Kuruçeşme'deki evinin önünden elektrikli bisikletinin çalındığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Çakır'ın şikayeti üzerine harekete geçen Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bisikleti çalan özel bir hastanede çalışanı erkek hemşireyi gözaltına aldı. Bisikleti teslim eden şahıs ifadesinin alınmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Beşiktaş Kuruçeşme'de oturan ünlü oyuncu Deniz Çakır'ın elektrikli bisikleti, geçtiğimiz 29 Haziran'da yaşadığı apartmanın giriş katındaki merdiven boşluğundan çalındı. Sabah saatlerinde bisikletinin yerinde olmadığını fark eden Çakır, çalınan yeşil renkteki bisikleti için emniyete giderek şikayetçi oldu. Şikayetin ardından çalışma başlatan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, oyuncunun evinin çevresindeki kamera görüntülerini inceledi.

Beşiktaş polisi kısa sürede tespit etti

İncelemelerin ardından Beşiktaş polisi, Çakır'ın bisikletini çalan şahsın önce eşkalini ardından da kimliğini belirledi. Şahsın özel bir hastanede çalışan hemşire 36 yaşındaki Uygar K. olduğunu tespit eden polis, adresine baskın düzenledi. Evinde olmadığı anlaşılan şahsa ulaşan Beşiktaş polisi, Sakarya'da olduğunu belirleyerek telefonla aradı. Görüşmede şahıs bisikleti çalındığını itiraf ederek suçunu kabul etti. Şahsın çaldığı bisikletle gezdiği anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

"Pandemide hastalara hizmet vermek için çaldım"

Bunun üzerine emniyete çağrılan Uygar K. geçtiğimiz Eylül ayında ifade verdikten sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Şahsın ifadesinde, aracıyla gezdiği esnada bisikletin bir apartmanın önünde kilitsiz bir şekilde durduğunu fark ettiğini, üzerinde anahtarı da olduğunu görünce çalıştırıp arabanın yanına gittiğini, bisikleti katlayarak arabasının arka koltuğuna koyup Fatih'teki evine götürdüğünü söyledi. Bir hafta sonra Sakarya'daki yazlık evine giderken de bisikleti götürüp 15 gün kullandığını belirten şahsın, "Pandemiden dolayı hastaneye gidemeyen hastalara evinde hizmet vermek için bisikleti kullanırım diye İstanbul'a geldim. Yaklaşık bir hafta söylediğim işlere gittim. Bisikleti çaldığımdan dolayı çok pişmanım. Nasıl böyle bir olaya karıştım hala anlamış değilim" dediği öğrenildi.

Öte yandan Uygar K'dam alınan bisiklet ise Deniz Çakır'a teslim edildi.

Son dakika haberi! Ünlü oyuncu Deniz Çakır'ın bisikletinin çalındığı anlar kamerada
Son dakika haberi! Ünlü oyuncu Deniz Çakır'ın bisikletinin çalındığı anlar kamerada
Son dakika haberi! Ünlü oyuncu Deniz Çakır'ın bisikletinin çalındığı anlar kamerada
Son dakika haberi! Ünlü oyuncu Deniz Çakır'ın bisikletinin çalındığı anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DOĞAN CAN CESUR

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