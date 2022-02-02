Ünlü Oyuncu Asuman Dabak'tan Şok Eden Yaş Açıklaması

Gazetecilerle sohbet eden Asuman Dabak, "Dostlarımla doğum günümü kutlayayım dedim. Keyifli bir şekilde yemeğimizi yiyoruz, sohbetimizi ediyoruz" dedi.

"2022'DE HEP BENİ SEYREDECEKSİNİZ"

Projelerinden de bahseden Dabak "Burçlar ile ilgili filmim geliyor, onun haricinde yedi tane daha filmim var. Dört televizyon filmi, üç tane de sinema filmi çektik. 2021 benim biraz sinema filmim gibi oldu. 2022'de hep beni seyredeceksiniz, yakın zamanda 'Burçlar' filmimiz gösterime girecek. Ben de kova burcuyum zaten, damarını çatlatırım kovanın." ifadelerini kullandı.

ASUMAN DABAK KİMDİR?

1 Şubat 1970 tarihinde, Akhisar'da dünyaya gelen Asuman Dabak, Turizm ve Otelcilik okumuştur.

Oyunculuk eğitimi almamış olan sanatçı buna rağmen, iyi gözlemcilik ve yorumculuk yeteneğiyle beraber tiyatrodan sonra kamera karşısına da geçmiştir. Sonrasında sinema ve dizi filmlerde rol almış ve seslendirme üzerine çalışmalar yapmıştır.

Televizyonda Tatlı Hayat dizisindeki "Menekşe" rolü ile ilgi toplamıştır. Özel bir televizyon kanalında sunuculuk yapan oyuncu, Asuman Dabak Tiyatrosu'nu kurmuştur. Sanat hayatına Bahçelievler Belediye Tiyatrosu'nda başlayan Asuman Dabak, ekranlarda ilk olarak Örümcek dizisindeki Emine rolüyle boy göstermiştir.

2007 senesinde yakalandığı "rahim kanseri" hastalığı nedeniyle bir dizi ameliyat geçirmiştir. Hastalığı sebebiyle oyuncu "taşıyıcı anne"lik için yasal yolların açılmasını istemektedir. Ekim 2006'da profesyonel oyuncu kimliğini tiyatro yöneticiliği ile birleştiren Asuman Dabak ilk prodüksiyonunda 2007 Afife Tiyatro Ödülleri ve 7. Lions Tiyatro Ödülleri olmak üzere tiyatrosuna iki ayrı ödül kazandırmıştır. Asuman Dabak, 2014 senesinin Aralık ayında "Ezra' adlı dizide başrol olarak Rüveyda Öksüz, Yusuf Çim, İsmail Filiz, Zeynep Koltuk, Doğukan Polat, Serkan Şenalp, Nurana Bagieva ile birlikte rol almıştır.

Asuman Dabak'ın da rol aldığı "Eski Sevgiliyi Unutmanın 10 Yolu" adlı sinema filmi Aralık 2014 ayında filminin çekimleri, Düzce'nin Akçakoca ilçesinde başlamıştır. Yönetmenliğini Biray Dalkıran'ın yaptığı filmin başrollerinde Atılgan Gümüş, Orçun Kaptan, Serhat Özcan, Tuğçe Sarıkaya, Kubilay Güleçoğlu ve Vahdet Çakar yer alıyor.

ASUMAN DABAK EVLİ Mİ?

Asuman Dabak kiminle evli; Asuman Dabak, 2007 senesinde çocukluk aşkı olan Avukat Ümit Birsel ile evlenmiştir.

Dabak'ın nikah şahitliğini, eski set arkadaşı Türkan Şoray yapmıştır. Çift 2014 yılında boşanmıştır ve oyuncunun Tuğberk Dabak adında bir erkek evladı vardır.