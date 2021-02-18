Ünlü oyuncu Ashley Judd'ın kabus dolu anları: Issız ormanda bacağını kırdı, 55 saatte hastaneye ulaştı
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Ünlü oyuncu Ashley Judd'ın kabus dolu anları: Issız ormanda bacağını kırdı, 55 saatte hastaneye ulaştı

18.02.2021 18:42 | Son Güncelleme: 18.02.2021 18:46
Ünlü oyuncu Ashley Judd'ın kabus dolu anları: Issız ormanda bacağını kırdı, 55 saatte hastaneye ulaştı

BONOBO KORUMA PROGRAMI KAPSAMINDA GİTMİŞTİÜnlü oyuncu Ashley Judd, Bonobo (cüce şempanze) koruma programı kapsamında gittiği Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde beklenmedik bir kaza geçirdi ve ardından kabus dolu saatler yaşadı.

BONOBO KORUMA PROGRAMI KAPSAMINDA GİTMİŞTİ

Ünlü oyuncu Ashley Judd, Bonobo (cüce şempanze) koruma programı kapsamında gittiği Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde beklenmedik bir kaza geçirdi ve ardından kabus dolu saatler yaşadı. 

ORMANDA BEKLENMEDİK KAZA

52 yaşındaki Judd, ormanda düştü ve sağ bacağı dört yerinden kırıldı. Ancak yaşadığı bu kazayı kabusa dönüştüren ise düştüğü yerde saatler boyunca kalıp yardım gelmesini beklemek zorunda kalması oldu.

TAKILIP DÜŞTÜ Aynı zamanda Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçisi de olan Ashley Judd, ormanda bulunduğu sırada yürürken, yere düşen bir ağaca takıldı. Dengesini yitiren Judd, kendisi de düştü. Bu sırada sağ bacağı dört yerinden kırıldı. Hareket edemediği için de yaklaşık beş saat ormanda  yardım bekledi.

İLKEL BİR SEDYEYLE TAŞINDI

Daha sonra yerel halktan kendisine yardım eli uzandı. Judd çarşaf ve bambu dalı kullanılarak yapılan bir sedyeyle taşındı.  Ardından gecenin karanlığında motosikletle ormanlık bölgeden çıkarıldı. Ashley Judd'un tedavi görmek için hastaneye ulaşması tam 55 saat sürdü.

TEDAVİSİ GÜNEY AFRİKA'DA SÜRÜYOR

Ashley Judd'un tedavisi Güney Afrika'da bir hastanede devam ediyor. Ünlü oyuncu bütün bu yaşadıklarını hem Instagram sayfasından paylaştı hem de gazeteci Nicholas Kristof'a anlattı. Judd paylaşımında "Eğer Kongolu kız kardeşlerim ve erkek kardeşlerim olmasaydı iç kanamadan ölebilirdim" diye yazdı. Judd, kendisine uzanan yardım elleri olmasaydı, ölmese bile bacağını kaybedebileceğini de ekledi. Ünlü oyuncu o kötü anlarda kendisine yardım eden herkese teşekkür etti.

 

ANNESİ VE ABLASI COUNTRY ŞARKICISI

Tam adı Ashley Tyler Ciminella olan Judd, 19 Nisan 1968'de Amerika Birleşik Devletleri'de Kaliforniya'da dünyaya geldi. Profesyonel oyunculuk kariyerine 1991 yılında başlayan Judd'unç annesi Naomi ve ablası Wynonna da country şarkıcısı olarak tanınıyor.

1991'DE OYUNCULUK KARİYERİNE BAŞLADI

Ashley Judd, ilk kayda değer rolunü, 1993 tarihli Ruby in Paradise'da sergiledi. Bunun ardından 1996 yılında Norma Jean & Marily adlı yapımda rol alan Judd, sonrasında 1997'de Kiss the Girls ve 1999'da Double Jeopardy'de rol alarak hatırı sayılır bir hayran kitlesine sahip oldu.

HEM OYUNCU HEM AKTİVİST

1990'lı yıllarda yükselen bir yıldız olarak kabul edilen Judd, 2000'lı yılların başında da ses getiren filmlerde oynamasa orta bütçeli yapımlarda oynama fırsatını yakaladı. Ashley Judd, kadın ve insan haklarıyla ilgili kampanyalara katılımıyla da tanınıyor.

Kaynak: Hürriyet

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