Ünlü model Larissa Gacemer, "Neden çocuk yapmıyorsun?" sorularına isyan etti: Çocuğum olmuyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ünlü model Larissa Gacemer, "Neden çocuk yapmıyorsun?" sorularına isyan etti: Çocuğum olmuyor

Eski basketbolcu Burak Gacemer ile evli olan Brezilyalı model Larissa Gacemer, sosyal medya hesabından takipçilerinin yönelttiği "Neden çocuk yapmıyorsun?" sorularına tepki gösterdi. Larissa Gacemer, "Çocuğum olmuyor. Allah beni böyle yaratmış. Kötü yorum yazmayın artık" diyerek isyan etti.

Ünlü model Larissa Gacemer, 'Neden çocuk yapmıyorsun?' sorularına isyan etti: Çocuğum olmuyor
17.05.2020 21:10 | Son Güncelleme: 17.05.2020 21:19

Türkiye'de bir moda çekimi sırasında tanıştığı eski basketbolcu Burak Gacemer ile 2011 yılında evlenen Brezilyalı model Larissa Gacemer, sosyal medya hesabından takipçilerinden gelen "Neden çocuğunuz olmuyor?" sorularına paylaştığı bir video ile yanıt verdi.

"ÇOCUĞUM OLMUYOR, ALLAH BENİ BÖYLE YARATMIŞ"

Instagram hesabından bir paylaşım yapan Larissa Gacemer, "Neden çocuk yapmıyorsunuz? Neden çocuk yok. gibi sorular soruyorsunuz. Bende doğuştan gelen bir hastalık var. Çocuğum olmuyor. Bunu bilerek yıllar önce Burak'la denedik, olmuyor. Burak beni böyle kabul etti. Ben de bu durumu kabul ettim. Biz de artık gezelim, seyahat yapalım dedik. Ama siz bana inanılmaz kötü yorumlar yazıyorsunuz. Sadece bana değil, herkese böyle şeyler yazıyorsunuz. İnsanlar ne yaşıyor bilemezsiniz. Kötü yorum yazmayın artık" ifadelerini kullandı.

Ünlü model Larissa Gacemer, 'Neden çocuk yapmıyorsun?' sorularına isyan etti: Çocuğum olmuyor

LARİSSA GACEMER KİMDİR?

Larissa Gacemer, 5 Kasım 1988 tarihinde Brezilya'nın Sao Paulo kentinde doğmuştur. Larissa Gacemer'in kızlık soyadıı vardır.

17 yaşında modellik kariyerine başladı. Türkiye'ye gelmesinden önce Brezilya'da 4 yıl tiyatro eğitimi almış.

Görev aldığı reklam kampanyaları sebebiyle ABD, Fransa, İngiltere, Japonya ve Türkiye'nin de içinde bulunduğu bir çok ülkede çalışmalarda bulunmuştur.

2011 yılında İzmir'e bir reklam kampanyasıyla çalışmaya giden Larissa Gacemer bir İstanbul defilesinde eski basketbolcu eşi Burak Gacemer ile tanışmıştır, tanışıklıkları; Brezilya döndükten sonra da internet üzerinden görüntülü konuşmaya devam eden ikili, Larissa'nın sonra da İstanbul'a gelerek Mayıs 2011'de evlenmeleriyle son bulmuştur.

2012 yılında "Krem" dizisinin yönetmeni telefonla arayıp "Krem" dizisinde rol almasını istemiştir. Bu dizide Duygu Yetiş, Kenan Ece, Ebru Akel ile beraber oynadı.

Ünlü model Larissa Gacemer, 'Neden çocuk yapmıyorsun?' sorularına isyan etti: Çocuğum olmuyor

İngilizce ve Portekizçe bilen Larissa Gacemer, tam olarak Türkçe konuşamamaktadır. 2013 yılında Panama'da yapılan, Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu Survivor Ünlüler - Gönüllüler yarışmasında Ünlüler takımında Larissa Gacemer'de yarıştı. Yarışmada ünlüler takımında Bennu Gerede, Cengiz Çoşkun, Doğukan Manço, Erhan Yavuz, Larissa Gacemer, Nazenin Tokuşoğlu, Irmak Atuk, Ümit Karan yarışırken gönüllüler takımında ise Dağhan Külegeç, Bozok Gören, Gül Fakı, Duygu Çetinkaya, Emel Erdemanar, Hilmi Cem İntepe, Murat Ceylan, Mustafa Sürmen, Seda Akman yarıştı.

Hilmi Cem İntepe'nin birinci olduğu yarışmada, Doğukan Manço ikinci, Ümit Karan üçüncü, Murat Ceylan dördüncü olmuştur. 2013 yılında eşi Burak Gacemer ile birlikte "Calista Luxury Resort Hotel" reklam filminde oynamıştır. 3 Şubat 2015 tarihinden itibaren eşi Burak Gacemer ile beraber İzmir'de ikamet etmektedir.

2015 yılının Mayıs ayında ATV de yayınlanan Şoray Uzun'un sunduğu Döndür şansını yarışma programına eşi ile birlikte katıldı.

Film ve dizileri :

2015 - O Hayat Benim 3. Sezon (Arzu) (TV Dizisi)

2012 - Krem (Rüya) (TV Dizisi)

haberler.com/haber/2020/05/17/unlu-model-larissa-gacemer-neden-cocuk-13233153_6640_m.jpg" title="Ünlü model Larissa Gacemer, 'Neden çocuk yapmıyorsun?' sorularına isyan etti: Çocuğum olmuyor" alt="Ünlü model Larissa Gacemer, 'Neden çocuk yapmıyorsun?' sorularına isyan etti: Çocuğum olmuyor">
Ünlü model Larissa Gacemer, 'Neden çocuk yapmıyorsun?' sorularına isyan etti: Çocuğum olmuyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Magazin Manşet

Haberler

Yasemin'den karantina paylaşımı! Makyajsız pozuyla mest etti Magazin
Yasemin'den karantina paylaşımı! Makyajsız pozuyla mest etti
Acun Ilıcalı canlı yayında müjdeyi verdi: Ersin Korkut'u teselli etmek için Mess'e benzeyen köpek alındı Magazin
Acun Ilıcalı canlı yayında müjdeyi verdi: Ersin Korkut'u teselli etmek için Mess'e benzeyen köpek alındı
'Hepimiz balonuz' diyen Hatice'den havuz başında mini şortlu poz! Magazin
"Hepimiz balonuz" diyen Hatice'den havuz başında mini şortlu poz!
Hadise, İrem Sak'ın 'Ne güzel kızlar var' paylaşımına kayıtsız kalmadı: Mesela sen Magazin
Hadise, İrem Sak'ın "Ne güzel kızlar var" paylaşımına kayıtsız kalmadı: Mesela sen
Milyoner'e damga vuran görüntü! Sosyal medya sadece bu ikiliyi konuştu Magazin
Milyoner'e damga vuran görüntü! Sosyal medya sadece bu ikiliyi konuştu
5 milyon liraya otomobil alan Selin Ciğerci, Kerimcan'ın ablasına gönderme yaptı Magazin
5 milyon liraya otomobil alan Selin Ciğerci, Kerimcan'ın ablasına gönderme yaptı
Demet Özdemir, karantinada hiç bilmediği bir yeteneğini keşfetti: Çok iyi yer silip, süpürmek
Demet Özdemir, karantinada hiç bilmediği bir yeteneğini keşfetti: Çok iyi yer silip, süpürmek
'Sezen Aksu, M. Akif Ersoy'un evini güzellik merkezine kiraladı' iddiasının ardındaki gerçek çok başka çıktı
"Sezen Aksu, M. Akif Ersoy'un evini güzellik merkezine kiraladı" iddiasının ardındaki gerçek çok başka çıktı
61'lik yıldız şarkıcı, banyoda yaptığı selfie ile kalçalarını gösterdi
61'lik yıldız şarkıcı, banyoda yaptığı selfie ile kalçalarını gösterdi
Ünlü oyuncunun ABD'de üniversite okuyan kızı koronavirüse yakalandı
Ünlü oyuncunun ABD'de üniversite okuyan kızı koronavirüse yakalandı
Nusret, 25 bin kişiye dağıttığı hediyelerin sahiplerine ulaştığı anların görüntülerini paylaştı
Nusret, 25 bin kişiye dağıttığı hediyelerin sahiplerine ulaştığı anların görüntülerini paylaştı
Hazal Kaya, oğlu Fikret Ali'nin yüzüne yapılan Ali Atay montajına espriyle karşılık verdi: Hoş değil ya
Hazal Kaya, oğlu Fikret Ali'nin yüzüne yapılan Ali Atay montajına espriyle karşılık verdi: Hoş değil ya
Sezen Aksu'nun hastalığı tekrarladı: Sık sık atak geçiriyorum
Sezen Aksu'nun hastalığı tekrarladı: Sık sık atak geçiriyorum
Sezen Aksu, 6 yıl aradan sonra ikinci kez Kolit hastalığına yakalandı
Sezen Aksu, 6 yıl aradan sonra ikinci kez Kolit hastalığına yakalandı
Sanatçı Emel Müftüoğlu, yavru ayının saldırısına uğradı
Sanatçı Emel Müftüoğlu, yavru ayının saldırısına uğradı
Kendisinden 32 yaş küçük sevgilisinden ayrılan Gönül Yazar: Beni Allah korudu
Kendisinden 32 yaş küçük sevgilisinden ayrılan Gönül Yazar: Beni Allah korudu
Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen, 3 yıllık ilişkisini bitirdi
Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen, 3 yıllık ilişkisini bitirdi
Acun Ilıcalı, oyuna çıkmayan Nisa hakkında konuştu: Sorunu psikolojik
Acun Ilıcalı, oyuna çıkmayan Nisa hakkında konuştu: Sorunu psikolojik
Gülben Ergen, Youtube kanalı açtı
Gülben Ergen, Youtube kanalı açtı
Barış Manço'nun ağabeyi Savaş Manço hayatını kaybetti
Barış Manço'nun ağabeyi Savaş Manço hayatını kaybetti
Arka Sokaklar'ın 553. bölüm fragmanı yayınlandı! Koronavirüse yakalanan Hüsnü Çoban'ın durumu ağırlaşıyor
Arka Sokaklar'ın 553. bölüm fragmanı yayınlandı! Koronavirüse yakalanan Hüsnü Çoban'ın durumu ağırlaşıyor
67 yaşındaki Bülent Ersoy, gençlik yıllarına ait fotoğrafıyla herkesi şaşkına çevirdi
67 yaşındaki Bülent Ersoy, gençlik yıllarına ait fotoğrafıyla herkesi şaşkına çevirdi
Evlat acısı yaşayan Ebru Şallı'dan duygulandıran paylaşım: Çiçeğim bu sefer yavrusuyla açıyor
Evlat acısı yaşayan Ebru Şallı'dan duygulandıran paylaşım: Çiçeğim bu sefer yavrusuyla açıyor
Eşinden yeni boşanan Buket Aydın'ın Emir Sarıgül'le fotoğrafı sosyal medyayı salladı
Eşinden yeni boşanan Buket Aydın'ın Emir Sarıgül'le fotoğrafı sosyal medyayı salladı
Merve Boluğur: Bir erkekte en çok aura, saç rengi ve ses tonuna dikkat ederim
Merve Boluğur: Bir erkekte en çok aura, saç rengi ve ses tonuna dikkat ederim
Böbrek nakli olan Ferdi Tayfur yaşadıklarını anlattı: Çok uyuduğum için hastaneye gittim, böbrek yetmezliği olduğunu öğrendim
Böbrek nakli olan Ferdi Tayfur yaşadıklarını anlattı: Çok uyuduğum için hastaneye gittim, böbrek yetmezliği...
Karantinada olan oyuncu Meryem Uzerli, Kur'an-ı Kerim okumaya başladı
Karantinada olan oyuncu Meryem Uzerli, Kur'an-ı Kerim okumaya başladı
Oyuncu Onur Saylak üçüncü kez baba oluyor
Oyuncu Onur Saylak üçüncü kez baba oluyor
Sokağa çıkma yasağına takılan Hülya Koçyiğit, torunlarına hasret kaldı
Sokağa çıkma yasağına takılan Hülya Koçyiğit, torunlarına hasret kaldı
Danla Bilic, fotoğraflarının sansürlenip haber yapılmasına sert çıktı: Kimse bunu yapamaz
Danla Bilic, fotoğraflarının sansürlenip haber yapılmasına sert çıktı: Kimse bunu yapamaz
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Murat Kurum Süreyya Önder Fahrettin Altun Bekir Pakdemirli
Magazin Neva Burcu Esmersoy Yılmaz Erdoğan Kenan İmirzalıoğlu
Spor Tamer Tuna Metin Oktay Fatih Terim Ivan Obradovic Fernando Muslera
Daha Fazla Çocuk Avrupa Antalya Galatasaray
Şu an buradasınız: Ünlü model Larissa Gacemer, "Neden çocuk yapmıyorsun?" sorularına isyan etti: Çocuğum olmuyor - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.5.2020 21:20:39. #1.14#
title