Ünlü model "Aslında böyle görünmüyorum" diyerek fotoğrafını paylaştı, sosyal medya yıkıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ünlü model "Aslında böyle görünmüyorum" diyerek fotoğrafını paylaştı, sosyal medya yıkıldı

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya

Amerikalı ünlü model Ryley Gordon, Instagram'da kendisi dahil birçok insanın filtre kullandığını kanıtlamak için bir fotoğraf paylaştı. Gordon'un paylaştığı fotoğrafta göbeğinin sarktığı görüldü. Ancak Instagram'a daha evvel attığı fotoğrafta aynı bölgenin pürüzsüz olması dikkat çekiyordu.

26 yaşındaki Amerikalı model Ryley Gordon'dan Instagram'da hemen hemen herkes tarafından kullanılmaya başlanan filtrelere yönelik tepki geldi. Gordon, "Aslında böyle görünmüyorum" diyerek daha önce paylaştığı bir fotoğrafın yerine filtresiz olan bir fotoğrafını paylaştı.

Gordon'un paylaştığı iki fotoğraf arasında ciddi fark olması hemen göze çarptı. Fotoğraflardan birinde Gordon'un karnının pürüzsüz olduğu görülürken, diğer fotoğrafta ise karnının bir bölümünün sarkmış olduğu görüldü.

Ünlü model 'Aslında böyle görünmüyorum' diyerek fotoğrafını paylaştı, sosyal medya yıkıldı

Paylaştığı fotoğraf hakkında açıklamalarda bulunmaya devam eden Gordon, "Neredeyse hemen hemen herkes tarafından fotoğraflarda filtre kullanılmaya başlandı. Ancak modellik yapmak isteyen kızlara tavsiyem, kendilerini oldukları gibi kabul etmeleri" dedi.

Ünlü model 'Aslında böyle görünmüyorum' diyerek fotoğrafını paylaştı, sosyal medya yıkıldıGordon'un Instagram'da paylaştığı fotoğraf

Gordon, sözlerini şu şekilde sürdürdü: Farklı görünme çabası gerçekten de insanı psikolojik olarak yoruyor. İnsan zamanla kendine küsüyor. Bunu fark ettikten sonra kendimle barışmaya karar verdim. Kendimi olduğum gibi kabul ettiğimde daha mutlu olduğumu fark ettim."

Ünlü model 'Aslında böyle görünmüyorum' diyerek fotoğrafını paylaştı, sosyal medya yıkıldıGordon'un daha sonra paylaştığı fotoğraf

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Alzheimer hastası balerin, yıllar önce dans ettiği şarkıyı duyunca yaptıklarıyla herkesi büyüledi

Alzheimer hastası balerin, yıllar önce dans ettiği şarkıyı duyunca yaptıklarıyla herkesi büyüledi
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Ünlü model "Aslında böyle görünmüyorum" diyerek fotoğrafını paylaştı, sosyal medya yıkıldı

title