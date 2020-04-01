Ünlü isimlerden "Evde kal, kitapla kal" çağrısı (1)
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Ünlü isimlerden "Evde kal, kitapla kal" çağrısı (1)

Kültür ve Turizm Bakanlığınca 30 Mart - 5 Nisan Kütüphaneler Haftası kapsamında hazırlanan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele için ünlü simaların "Yarınları yazmak için Türkiye okuyor.

01.04.2020 23:50 | Son Güncelleme: 01.04.2020 23:53
Ünlü isimlerden 'Evde kal, kitapla kal' çağrısı (1)

Kültür ve Turizm Bakanlığınca 30 Mart - 5 Nisan Kütüphaneler Haftası kapsamında hazırlanan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele için ünlü simaların "Yarınları yazmak için Türkiye okuyor. Evde kal, kitapla kal" çağrısını sunan kısa videolar, Bakanlığın Instagram, Twitter, Facebook hesaplarında yayınlanıyor.

Tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Dr. Mehmet Öz, tiyatro sanatçıları Haluk Bilginer, Tamer Karadağlı, Ali Sunal, Şahan Gökbakar, Yılmaz Erdoğan, Kerem Alışık, Doğa Rutkay, Bülent Polat, ressam Devrim Erbil, akademisyen Levent Erden, sanatçı Orhan Gencebay, araştırmacı yazar Ertan Özyiğit evlerinden çektikleri videolarla vatandaşlara seslenip, kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.

Yıllardır yaptığı bestelerle insanları okumaya ve anlatmaya çalıştığını belirten Orhan Gencebay, "Okuma sırası şimdi hepimizde. Bu zor günleri kendimize yatırım yaparak geçirebiliriz. Çünkü yarınları yazmak için bugün okumamız lazım." ifadesini kullandı.

Kerem Alışık evde kalınan süreçte en sadık dostların kitap olduğunu vurgulayarak, "Kitapları okumamak, kitapları yakmaktan daha büyük bir suçtur. Umut belkide gelecek sayfada." değerlendirmesinde bulundu.

Tamer Karadağlı hayatın koşuşturması içinde uzun zamandır kitap okumanın ihmal edildiğini belirterek kampanyaya, "Ülkemiz ve dünya çok kritik bir dönemden geçiyor. Hepimiz evlerimize kapandık, içimize döndük. Sıkılıyoruz ama sıkılmak zorunda değiliz, nasıl mı? Kitap okuyarak. Hadi telafi edelim ve kitap okuyalım." sözleriyle destek verdi.

Doğa Rutkay, evde kaldığı süre içinde kitaplara başvurduğunu ifade ederek, "Her kitapta bambaşka bir hikaye var. Bir kitap alalım, sayfalarını çevirelim ve bırakalım kendimizi kitaplara bakalım bizi nereye götürüyor." ifadesine yer verdi.

İlber Ortaylı, korona salgınının herkesi evlerine kapanmak zorunda bıraktığını, kurallara uymayanları büyük tehlikelerin beklediğini vurgulayarak, "Sıkıcı kapanmayı renkli bir faaliyete çevirmek mümkündür. Lütfen hoşlanacağımız kitapları okuyalım. Not tutalım. Bunu da yapamazsak iyi filmleri seyredelim. Bu imkanlar artık var. Bu sıkıntılı günleri bir şeyler kazanarak, düşünerek, bir ölçüde de olsa lezzetli geçirelim." tavsiyesinde bulundu.

Haluk Bilginer, evlere kapanılan bugünlerde zihinleri açmanın mümkün olduğuna, bunun için okumak gibi güçlü bir koz bulunduğuna işaret ederek, "Okumak sizi evden çıkarır, bambaşka yerlere götürür. Okumak sorgulatır. Okumak merak uyandırır. Okumak cevap aratır. Okumak çözüm üretir. Okumak iyidir. İyi okumalar." diye konuştu.

Dr. Mehmet Öz ise kişinin kendisini geliştirmesinin yolunun okumaktan geçtiğini vurgulayarak, "Okumak, beyin sağlığı için gereklidir ve stresi azaltır. Okumak sizi geliştirir, zeki yapar, insanları daha iyi anlarsınız ve empati kurarsınız." dedi.

"Okumak sizi mutlu bir insan yapar"

Yılmaz Erdoğan, kitap okumanın insanları mutlu edeceğini dile getirerek, "Bütün hayatı uzun yıllar gözlemlemiş, onları detaylı detaylı yazmış insanlar bir rehberlik olanağı sunarlar. Artık yaşamınız biraz daha kaliteli ve bilinçli hale gelir. Kitap okumak sizi entelektüel bir insan yapmaz, sizi mutlu bir insan yapar. Okumuyorsanız başlayın, seveceksiniz." diye konuştu.

Ali Sunal, kitabın sınırları kaldırdığına dikkati çekerek, "Hayal gücünüzün sınırı tamamen kalkıyor. Başka dünyaları ziyaret ediyorsunuz. Evde kal ama kitapla kalırsan sınırlarını kaldırmış olursun." diyerek herkesi kitap okumaya davet etti.

Şahan Gökbakar, "Evde kalmak zorunda olduğumuz bu dönemde siz de vaktinizi kitap okuyarak değerlendirebilirsiniz. Nasıl bir kitap okuduğunuzun, içeriğinin önemi yok." dedi.

Levent Erden, merakı gidermenin en iyi yolunun kitap okumak olduğunu belirtti.

Ertan Özyiğit insanların en büyük hastalığının unutkanlık olduğunu vurgulayarak, "Unutmamak için okuyun." tavsiyesinde bulundu.

Devrim Erbil, yaşamı anlamlı kılan değerlerin başında bilim ve sanatın geldiğini, bunlara ulaşmanın yolunun kitaplardaki bilgilerden geçtiğini belirterek, "Kitap okuduğunuz zaman kişiliğiniz zenginleşir. Hayat daha anlamlı olur." dedi.

Bülent Polat da kızıyla yaptığı kitap okuma çağrısında, "Evde kal, kitap oku, sevdiklerinle kal." ifadesini kullandı.

Ünlü isimlerden 'Evde kal, kitapla kal' çağrısı (1)

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

Ünlü isimlerden "Evde kal, kitapla kal" çağrısı (1)
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