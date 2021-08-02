Ünlü isimler, vahşice katledilen Azra Gülendam Haytaoğlu'nun ardından isyan etti

Şarküteri dükkanında korku dolu anlar! Tek tek yere yığıldılar, kimse ne olduğunu anlamadı

28 Temmuz'dan bu yana aranan 21 yaşındaki kayıp Azra Gülendam Haytaoğlu'nun iş için buluştuğu emlakçı adam tarafından tecavüz edilip boğulduğu cansız bedeninin de 5 parçaya ayrılıp ormana gömüldüğü ortaya çıktı. Acı haberin ardından sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan ünlü isimler kadın cinayetlerine bir kez daha öfke kustu.

Antalya'da yaşayan Azra Gülendam Haytaoğlu, koronaya yakalandıktan sonra yanında kaldığı ablasıyla tartıştı. Bunun üzerine evden kimliğini bile almadan çıkan genç kız, telefonla ulaştığı ablasına "Bir abiyle kalacağım" dedi ve izini kaybettirdi. Uzun süredir aranan Azra ölü bulundu. Talihsiz kızın, iş için buluştuğu bir emlakçı tarafından tecavüz edilip boğulduğu öğrenildi. Cinayeti itiraf eden zanlı, Azra'yı öldürdükten sonra cansız bedenini 5 parçaya ayırıp ormana gömdüğünü söyledi.

Sosyal medyada kısa sürede gündem olan kan donduran cinayet, ünlü isimleri de isyan ettirdi. Hesaplarından peş peşe paylaşım yapan sanat dünyasının sevilen isimleri, kadına şiddete öfke kusarak "Artık yeter" dedi.

Azra Gülendam Haytaoğlu

İşte ünlü isimlerin Azra Gülendam Haytaoğlu paylaşımları...

CEYLAN ERTEM

"Bir çocuğum olacak, canla başla bu günlere getireceğim. Aşkla seveceğim. Saçının teline kıyamayacağım. Sonra onu benden bu şekilde alacaklar. Üzüntümü tarif edemem! Korkunç! hayat ailesine ve sevdiklerine sabır versin, dayanılmaz bir acı… Takipçisi olalım, o şeytan en büyük cezayı almadan bu olayı unutmayalım."

SUNAY AKIN

"Çocuklarımız, kadınlarımız, denizlerimiz, ormanlarımız… Koruyamıyoruz hiçbirini… Azra Gülendam Haytaoğlu adlı üniversite öğrencisi tecavüze uğradı, bedeni vahşice parçalandı… Bu acı da dursun bir köşesinde, yanan yüreğimizin!.."

DOĞA RUTKAY KAMAL

Azra Gülendam Haytaoğlu! Günlerdir dilerim iyi haber gelir diye beklediğim ancak; ölümüyle, vahşet hikayesiyle, ardından bıraktığı acısıyla haberi gelen, bu sebeple de adını bildiğimiz kardeşlerimizden biri! Ne çocukları kurtarabildik ne kadınları, ne de hayvanları. Alt tarafı bir çiçek koklayıp, bir hayvan sahiplenip, sevip gidecektik dünyadan. Nasıl kötü zamana denk geldi ömrümüz. Vicdansızların, sapıkların, katillerin nefretin ortasına düştük!"

GÜLBEN ERGEN

"Üniversite mezunu, zengin, insan görünümlü şeytan, çapkın bakışlı, ne düzgün yüzlü adam dimi? Kıza tecavüz etti, boğdu, parçalara böldü, poşetlere koydu, ormana götürdü, gömdü."

AYŞE ARMAN

"Yeter, yeter! Avazım çıktığı kadar bağırmak istiyorum… Yorulduk, bittik, tükendik, dayanacak gücümüz kalmadı… Neye üzüleceğimizi, neye isyan edeceğimizi şaşırdık! Antalya'da 5 gündür haber alınamayan gazetecilik bölümü öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu, tecavüz edilip vahşice öldürülmüş olarak bulundu. ?. Daha 21 yaşında, pırıl pırıl gencecik bir kız! Yine aşağılık bir herif tarafından hayattan koparıldı. Azra'ya evinde tecavüz edip boğarak öldürmüş ve banyoda parçalara ayırıp, valizle ormana götürüp, gömmüş.

Çapraz sorguda, tüm yaptıklarını itiraf etti. Hatta Azra'nın cansız bedenine, jiletle ismini yazacak kadar pislik, cani, sapık… Tarif edecek sıfat bulamıyorum. İnsanın kanı donuyor. Çocuklarımız, kadınlarımız yok olup gidiyor ama bu aşağılık adamlar bitmiyor… Gebersinler! Ki ben idama karşıyım ama artık dünyanın böylesi pisliklerden temizlenmesi gerektiğine inanıyorum."

SELİN CİĞERCİ ÇIRA

"Okudunuz mu yazıyı ben aynısını yazmadım bu arada bazı sayfalarda katil yazmışlar ama bu katil değil başka bir şey."

KAAN BOŞNAK

"Bu ülkede insan olarak yaşamak zor iken kadın olmak.."

AYNUR AYDIN

"Yazıp yazıp siliyorum ne desem eksik kalıyor, hayattan kopardığınız tüm kadınlarımızın eli yakanızda olsun, sizin zihniyetiniz batsın!"