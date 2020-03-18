İtalya'da yaşayan Türk iş insanın kızı, koronavirüsün etkilerini ağlayarak anlattı Ünlü iş insanı Nurettin Hasman'ın İtalya'da yaşayan kızı Merve Hasman Salvatori, sosyal medya hesabından yayınladığı video koronavirüs salgınıyla ilgili Türk halkına uyarılarda bulundu.

İş insanı Nurettin Hasman'ın İtalya'da yaşayan kızı Merve Hasman Salvatori, sosyal medyadan bir video yayınlayarak koronavirüs salgını yüzünden İtalya'da neler yaşadığını anlattı.

"Bizim yaptığımız hataları yapmayın. Lütfen evde kalın" diyen Hasman, "Bu iş gerçekten ciddi. Burada insan seçiyorlar. İnsan seçmek zorundalar çünkü hiçbir ülkenin hiçbir hastanesinin bütün ülkeyi hastaneye alacak kapasiteye sahip olduğunu düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

İşte Merve Hasman'ın açıklamaları;

"Dünyanın yaşadığı bu koronavirüs kabusuyla ilgili eminim herkesin az çok bilgisi var… Ben İtalya'da yaşayan birisi olarak bir takım şeyleri biraz daha açıklığa kavuşturmak istedim, siz de bizim yaptığımız hataları yapmayın diye. İtalya'da ilk vakalar Lombardiya'da çıktığı zaman eğitime ara verildi ve okullar tatil edildi. Bu bir tatil olarak algılandığı için aileler çocuklarını alıp sağa sola gittiler. Böylelikle virüs yayılmaya devam etti.

"İNSAN SEÇİMİNE SEBEP OLMAYIN"

Bilmiyorum her şey ne kadar yansıyor Türkiye'de ama siz hiç hastanede tüplere bağlı insanları gördünüz mü? Ya da bir çocuğun oksijen tüpüyle 'Ben 10 gündür cehennemi yaşıyorum' dediğini duydunuz mu? Bu iş gerçekten ciddi. Burada insan seçiyorlar. İnsan seçmek zorundalar çünkü hiçbir ülkenin hiçbir hastanesinin bütün ülkeyi hastaneye alacak kapasiteye sahip olduğunu düşünmüyorum. Kendinizi düşünmüyorsanız, diğerlerini düşünün ve bu insan seçimine sebep olmayın! Lütfen evde kalın!"