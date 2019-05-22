Ünlü İş Adamının Altı Yanan Dev Tencereye Girip Yıkandığı Anlar Sosyal Medyayı Salladı

Ünlü iş insanı German Sterligov'un bazı hastalıkların tedavisi için kullandığını ifade ettiği ilginç deneyim tartışma yarattı. Sıra dışı yaşam tarzıyla dikkatleri üzerine çeken iş adamı sıcak su dolu dev tencerenin içine girerek yıkandığı anları sosyal medyadan paylaştı. Sosyal medyada gündem olan bu görüntüler bazı kullanıcılardan tepki alırken bazıları tarafından da normal karşılandı.

German Sterligov, altı yanan, içi su dolu dev bir tencerenin içine girdi. Tencerenin içindeki sıcak su ile yıkandığı görülen German Sterligov, bu yöntemin çeşitli hastalıkları ve sağlık sorunlarını tedavi etmede oldukça etkili olduğunu savundu.

TENCEREDEKİ SUYA ŞİFALI OTLAR VE TUZ ATTI

Tencerenin içinde son derece keyifli olduğu görülen iş insanı, ilginç uygulama için "otur ve keyfine bak" sözlerini söyledi. Tuhaf tedavi yöntemini herkese öneren German Sterligov, tenceredeki suyun içine şifalı otlar ve çok miktarda tuz attığını belirtti.

"AĞIR YÜKLERİ TAŞIYACAK KADAR DAYANIKLI"

İçine girdiği tencerenin gerçek bakırdan yapıldığını söyleyen German Sterligov, tencerenin 200 yıllık olduğunu ve modern örnekleri gibi zararlı kimyasallardan üretilmediğini vurguladı. German Sterligov ayrıca tencerenin ağır yükleri taşıyacak kadar dayanıklı olduğunu ve 500 litre kadar su alabildiğini ifade etti.

İLGİNÇ GÖRÜNTÜLERİ ÇİFTLİK EVİNDE KAYDETTİ

Sovyetler Birliği'nin çökmesinin ardından büyük bir servete kavuşan German Sterligov, tuhaf videoyu başkent Moskova'nın yakınlarındaki çiftlik evinde kayda aldı. Dev tenceresini yalnızca kendi sağlığı için kullanmadığını söyleyen German Sterligov, herkesi bu ilginç deneyimi yaşaması için çiftlik evine davet etti.

Sterligov yine de günde yalnızca bir kişiyi davet edebileceğini çünkü tencereyi dezenfekte etmenin saatler sürdüğünü söyledi.

TUHAF DENEYİM SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Rus iş insanının ilginç tedavi yöntemi sosyal medyayı ikiye böldü. Bazı kullanıcılar bu yöntemin elektrikli su ısıtıcısında kendi kendini kaynatmaktan farksız olduğunu ve son derece zararlı bulduğunu ifade etti. Bazıları ise çok sayıda kişinin şifa bulmak amacıyla kaplıcalara gittiğini hatırlattı.

DAHA ÖNCE DE ORGANİK ÜRÜNLERLE YAPTIĞI EKMEKLERLE GÜNDEME GELMİŞTİ

Tencerede haşlanarak şifa bulma yönteminin maliyeti konusunda bilgi vermeyen German Sterligov daha önce de çiftliğindeki organik ürünleri kullanarak yaptığı ekmekleri 10 dolara satmasıyla gündeme gelmişti.