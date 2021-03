Ünlü gazeteci Richard Quest: Kendisini sosyal ve canlı hissetmek isteyen Türkiye'ye gider

? "Quest's World of Wonder" programı için daha önce de İstanbul'u ziyaret etmiştiniz.

? "Quest's World of Wonder" programı için daha önce de İstanbul'u ziyaret etmiştiniz. Türkiye hakkında ne düşünüyorsunuz, insanlar neden ülkemize gelmeli sizce?

Türkiye farklı, heyecan verici ve canlı bir yer... Yani parçaları birleştirdiğimizde tatil yapmak için gerçekten çok ilginç bir yer olduğunu düşünüyorum. Kültürü, coğrafi özellikleri, estetik yönü ve tabii ki mutfağı unutulmamalı. Yemekleri mükemmel ve insanlar arkadaş canlısı. Yani bir insan Türkiye'ye, kendisini gerçekten sosyal ve canlı hissetmek, farklı bir şeylerin tadını çıkarmak için gider sanırım.

? Yeni sezonda rotanıza Kapadokya'yı neden dahil ettiniz, sizi çeken ne oldu?

Kapadokya'yı programa dahil etmemizin sebebi gerçekten farklı olmasıydı. Kapadokya'da balonlardan Peri Bacaları'nı izlemek muhteşem bir deneyim. Yeraltı Şehri gibi bir şeyi daha önce hiç görmemiştim. Gerçekten olağanüstü bir ziyaretti.

Böyle bir şeyi deneyimlediğim için gerçekten çok mutluyum. Tabii, hatıra olarak pek çok seramik aldım, şu an New York'taki evimi süslüyorlar. Kısacası Kapadokya, "World of Wonder"in bir parçası olma beklentilerini çok fazlasıyla karşıladı.

TÜRK DONDURMASINA BAYILIYORUM

? CNN International'da izledim ama Kapadokya hakkındaki izlenimlerinizi bir de sizden duymak isterim.

Temel izlenimlerimden biri yemeklerinin harika olduğuydu. Öncelikle kuzu pirzolası. Yani, her yerde kuzu pirzolası vardı bir kere! Museum Hotel'de kaldık ve birbirinden farklı yemeklerin tadını çıkarmak için sanırım çok fırsatımız oldu! ve tabii ki dondurma... Türk dondurmasına bayılıyorum.

? Kapadokya ziyaretinizde sizi en çok ne şaşırttı?

Beni en çok şaşırtan şey, Covid zamanında dahi olsa risk almadan çok fazla şey yapabilmiş olmamızdı. Bir de Peri Bacaları'nın atmosferinin bozulmasına sebep olan ATV araçlarının bu kadar çok olmasına şaşırdım. Biz Kapadokya'nın sunduklarının keyfini çıkarmak için hız açısından çok daha uygun bir seçenek olması sebebiyle manzarayı keşfederken atları tercih ettik.

DÜNYA BÜYÜLEYİCİ BİR YER

? Ziyaret ettiğiniz yerlerde sizin için tarih mi, insanlar mı yoksa mekanlar mı daha önemli?

Bana kalırsa bu üçünü birbirinden ayırmak pek mümkün değil. Tarih gündemi belirler ancak biz her zaman "World of Wonder" ile büyüleyici insanlarla tanışmak için ilginç yerlere gittiğimizi söyleriz. Tarih kültüre katkı yapar, bu da o mekanın deneyimine eklenir ve ardından da bu yerde yaşayan insanlar hepsinin üzerine eklenir.

? İki yıldır bu programla dünyayı geziyorsunuz... Yaptığınız seyahatlerden neler öğrendiniz?

Bu program bana dünyanın büyüleyici ve güzel bir yer olduğunu öğretti. Kendiniz için bir yeri ziyaret etme fırsatı yaratmalısınız...

Yolculuğu yolculuk yapan şey; lüks çarşaflar, değerli süs eşyaları filan değil. Aksine bunu bir deneyim haline getiren şey, açık fikirli olma, seyahat etme, görme, deneyimleme, öğrenme, anlama ve daha zengin bir zihin ile eve dönme isteğinizdir. Bunu bir hafta sonu kaçamağı ile izinli olduğunuz bir günde ya da dünya turu ile de yapabilirsiniz. Aslında bu nereye gittiğinizden çok sahip olduğunuz düşünce yapısıyla ilgili.

SEYAHATLERDE MÜTHİŞ BİR PATLAMA OLACAK

? Bu yıl Chris Pepesterny ile evlendiniz, tebrik ederim... Yoğun çalışma programınız ilişkinizde sorun yaratıyor mu?

Herhangi bir sorun yaşamıyoruz çünkü eşim yaptığım işi gerçekten anlayabiliyor. Çıkmak zorunda olduğum seyahatler konusunda çok anlayışlı. Tabii, kendisinin de gazeteci olmasının da etkisi var. Yani yoğun iş programım özel hayatımızda bir sorun teşkil etmiyor.

? Pandemi döneminde seyahat ederken ne gibi zorluklarla karşılaştınız?

Tabii ki Covid döneminde seyahat etmek çok daha zor bir hal aldı. Kısıtlamalar, saat sınırlamaları, test gereklilikleri, geçiş gereklilikleri, yer belirleme formları... Siz daha bulunduğunuz yerden ayrılmadan ve hatta henüz oradayken bile bunlardan biri değişebilir. Geçen yıl en az üç ay boyunca farklı sebeplerden karantinada kaldım. Gerçekten çok zor ancak buna değdiğini düşünüyorum. Ayrıca emin olmamız gereken bir husus var ki, o da insanların yeniden seyahat etmek için bastırılmış koca bir talebi olduğu. Seyahat edemeyenler için seyahat etme isteği orada öylece bekliyor. ve bu istek, aşılar devam ettikçe ve kısıtlamalar azaldıkça büyüyerek devam edecek. Seyahat miktarında müthiş bir patlama olacağını öngörüyorum.

Kaynak: Hürriyet