Ünlü Filmdeki Karakterle Aynı İsme Sahip Olan Kadın, Her Gün Cinsel İçerikli Mesajlar Alıyor
Instagram kullanıcı adı, Jumanji isimli ünlü filmindeki bir karakterle aynı olan Bethany Walker isimli kadın, filmi izleyenler tarafından cinsel içerikli mesaj yağmuruna tutuldu.
ABD'li aktör Dwayne Johnson'ın başrolünde yer aldığı Jumanji filmi, İngiltere'de yaşayan bir kadının kabusu oldu. 22 yaşındaki Bethany Walker, filmdeki bir karakterle aynı ad ve soyada sahip.
MESAJ KUTUSU DOLDU TAŞTI
Filmin vizyona girmesinin ardından Walker'ın sosyal medya hesaplarına binlerce cinsel içerikli mesaj gelmeye başladı.
FİLMİN YAPIMCISINDAN RİCADA BULUNDU
Ne olduğuna anlam veremeyen kadın, Jumanji'de yer alan karakterin filmde sürekli selfie çekerek bunları kendisiyle aynı kullanıcı adına sahip Instagram hesabına yüklediğini gördü.
Filmdeki sahneyi görenler ise, Madison Iseman'ın canlandırdığı karakter olduğunu düşünerek Walker'ı mesaj yağmuruna tuttu. Walker, durumu filmin yapımcı şirketine bildirerek söz konusu sahnenin değiştirilmesini istedi.
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bu salak ne diyor anlamıyrem. . .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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işinizi dogru yapın yeterCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Ne sacmaladigini sende bilmiyorsun , savci seni tro yaparlar burada bakCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Bunlar GİBİ gibi zorbalar yüzünden insanların aklı ahlakı gidiyor be bunlara bakıp bunların peşinden gitmek mi kurtaracak bizi ALlah ın ateşinden yoksa Kuran a ve peygamberin sünnetine dayanıp haramdan zina ve flörtten uzak durarak mı işte islamsız bir hayatın felseffesi aynı zamanda hayasıCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Bunlar GİBİ gibi zorbalar yüzünden insanların aklı ahlakı gidiyor be bunlara bakıp bunların peşinden gitmek mi kurtaracak bizi ALlah ın ateşinden yoksa Kuran a ve peygamberin sünnetine dayanıp haramdan zina ve flörtten uzak durarak mı işte islamsız bir hayatın felseffesi aynı zamanda hayasızlığın çıplaklığın neresi medeni hayvanat bahçesi bunlardCevap Yaz Yayından Kaldır