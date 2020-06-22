Ünlü Bulgar tenisçi Dimitrov yıllardır hasretini çektiği köyünde virüs kaptı Ünlü Bulgar tenisçi ve dünya ATP klasmanında 19'uncu sırada yer alan Grigor Dimitrov, koronavirüs (Covid-19) test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Ünlü Bulgar tenisçi ve dünya ATP klasmanında 19'uncu sırada yer alan Grigor Dimitrov, koronavirüs (Covid-19) test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. Ünlü tenisçinin, yıllardır hasretini çektiği Bulgaristan'ın Haskovo'ya (Hasköy) ziyareti sırasında virüs kaptığı öğrenildi.

Ünlü Bulgar tenisçi ve dünya ATP klasmanında 19'uncu sırada yer alan Grigor Dimitrov, koronavirüs salgın kapsamında 3 aydır seyahat kısıtlamasının kaldırılmasının ardından soluğu memleketi, Bulgaristan'ın Haskovo (Hasköy) kasabasında aldı. Uzun yıllardır memleket hasreti çeken Dimitrov'un salgın sempotumu gösterdiği ve test yaptırma kararı aldığı belirtildi.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU: TESTİM POZİTİF

Ünlü tenisçi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Hayranlarıma ve arkadaşlarıma Covid-19 testimin pozitif çıktığını bildirmek istiyorum. Geçtiğimiz günlerde benimle temas eden herkesin test olup gerekli önlemleri aldığından emin olmalıyım. Sebep olabileceğim herhangi bir zarar için çok üzgünüm" dedi. Dimitrov, ailesiyle birlikte yaşadığı Fransa'ya bağlı özerk bir prenslik olan Monaco'da karantinaya girdiği ifade edildi.

HASKOVO BELEDİYE BAŞKANI DA TEST OLACAK

Dimitrov, bir hafta önce yaşadığı Monaco'dan doğduğu şehir Haskovo'ya gelmiş, buradaki tenis kortlarda antrenman yaparak Haskovo Belediye Başkanı ile görüştüğü ifade edildi.

Kaynak: DHA