Ünlü bilim insanı tarih verip, dünyanın sonu için korkunç teorisini ortaya koydu: Felaketi yanlış yerde arıyorsunuz - Haberler
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Ünlü bilim insanı tarih verip, dünyanın sonu için korkunç teorisini ortaya koydu: Felaketi yanlış yerde arıyorsunuz

Ünlü bilim insanı tarih verip, dünyanın sonu için korkunç teorisini ortaya koydu: Felaketi yanlış yerde arıyorsunuz
Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya

Dünyaca ünlü bilim insanı Daniel Rothman, dünyanın sonu için korkunç bir teori ortaya attı. Buna göre Rothman, insanlığın dünyanın sonunu yanlış yerde aradığını belirterek, asıl felaketin uzaydan değil okyanuslardan geleceğini belirtti. Rothman, 2100 yılına gelindiğinde okyanuslardaki karbon miktarının kitlesel yok oluşa neden olabileceğini dile getirdi.

Küresel ısınmanın artmasıyla birlikte dünya genelindeki bilim insanları da kitlesel yok oluşla ilgili teorilerini bir bir ortaya koymaya başladı. Okyanuslar ve denizlerle ilgili yaptığı çalışmalarla tanınan dünyaca ünlü bilim insanı Daniel Rothman da dünyanın sonuna ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

ASIL FELAKET OKYANUSLARDAN GELECEK

Rothman, tüm dünyanın gözünü uzaya çevirdiğini ancak asıl felaketin uzaydan değil okyanuslardan geleceğini belirtti. Rothman, okyanuslardaki karbon seviyesinin hızla arttığını ve bu seviyenin 2100 yılında 500 gigatona( 1 milyar (109) ton) ulaşacağını belirtti. Bu durumun da kitlesel yok oluşu meydana getirebileceğini anlattı. Ancak Rothman, kitlesel yok oluş için tam olarak hangi rakamın gerektiğini bilmediğini vurguladı.

"DÜNYADAKİ 5 KİTLESEL YOK OLUŞTAN 4'Ü KARBONLA İLGİLİYDİ"

Karbon salınımının artmasının daha önce 4 kitlesel yok oluş meydana getirdiğini belirten Rothman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu anda okyanuslardaki karbon miktarı 300 gigaton. 100 veya 200 yıl sonra bu seviye 500 gigatona çıkacak. Bu da kitlesel yok oluşu tetikleyebilir. Ancak insanlar, değişimin uzun yıllar alması nedeniyle kitlesel yok oluşa gittiğimizi fark edemeyebilir. Yine de dünyadaki 5 kitlesel yok oluştan 4'ü karbonla ilgiliydi. Artışın dikkatle takip edilmesi gerekiyor."

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
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Yorumlar (1)
pentakill lol:500-600 yıl var daha sakin olun kıyameti biz göremeyeceğiz. Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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