Ünlü Anketçi Adil Gür, canlı yayında fenalık geçirdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ünlü Anketçi Adil Gür, canlı yayında fenalık geçirdi

01.10.2020 08:10 | Son Güncelleme: 01.10.2020 08:58

Veyis Ateş'in sunduğu 'Türkiye'nin Nabzı' programı daha önce osuruk olduğu iddia edilen bir ses ile gündeme gelmişti. Dün yayınlanan bölümde bir anda arka plandan 'yayını kesin, yayını kesin' sesi geldi. Program reklama giderken, açıklamada bulunan Veyis Ateş, araştırmacı Adil Gür'ün tansiyon problemi yaşadığını söyledi.

Habertürk ekranlarında yayınlanan 'Türkiye'nin Nabzı' adlı programın sunucusu Veyis Ateş'in başına talihsiz olaylar gelmeye devam ediyor. Geçen aylarda yayınlanan ve osuruk sesi olduğu iddia edilen bir ses ile gündeme gelen program, bu sefer ünlü anketçi Adil Gür'ün sağlık sorunu ile gündem oldu.

Programın dün yayınlanan bölümünde Azerbaycan ve Ermenistan gerilimi ele alındı. Programın konuklarından olan Güvenlik Politikaları Uzmanı stratejist Mete Yarar, iki ülke arasındaki son gelişmeleri harita üzerinden aktarırken, arka plandan sesler gelmeye başladı. Önce yırtılmaya benzeyen bir ses gelirken, daha sonra da vurma sesi geldi ve yayını kesin uyarısında bulunuldu. Bu gelişmenin ardından program reklama gitti.

Ünlü Anketçi Adil Gür, canlı yayında bayıldı
Adil Gür

"GEÇ FARK ETTİM"

İzleyenler ne olduğunu merak ederken, programın sunucusu Veyis Ateş konuyla ilgili olarak bir açıklamada bulundu. Ateş yaptığı açıklamada, "Ani bir araya gitmek zorunda kaldık. Canlı yayındayız bazen oluyor böyle şeyler. Birazdan ailesine ulaşılacak. Dolayısıyla ailesi paniklemesin lütfen. Kıymetli konuğumuz, dostumuz Adil Gür, tansiyon düşüklüğü yaşadı. Açıkçası ben de o esnada Mete'ye dalmışım. Arkadaşlar işaret etti ama geç fark ettim." ifadelerini kullandı.

"ADİL GÜR'Ü BİRDEN O HALDE GÖRÜNCE PANİKLEDİK"

Açıklamalarına devam eden Ateş, "Dolayısıyla hızlı bir ara verdik. Şimdi kötü bir durum yok. Ama panikledik yani birden bire onu o halde görünce. İçeri aldık, birkaç dakika sonra kendisine geldi. Gayet iyi sağlık durumu. Biz de biraz soğuk terler attık. Dostumuz böyle bir tansiyon düşüklüğü yaşadı, elini yüzünü yıkadı, belki birazdan ambulansta serumla daha da toparlayacak. Kendisini iyi hissederse de aramıza gelebilir. Ama şu an istirahat halinde Adil Gür. Dolayısı ile hepimize geçmiş olsun. Panikledik biraz ama paniklediğimiz kadar bir şey yok. Aileni ara dedik, muhtemelen aramıştır, ailesinin bilgisi vardır. Adil Gür dostumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi.

Ünlü Anketçi Adil Gür, canlı yayında fenalık geçirdi
Haber Yorumları (3)
KURGU: tv kurgudur arkadaslar
Cevap Yaz Yayından Kaldır
OSMAN: Bu adama Allah yardım etsin. Bu programda sürekli yellenen bayılan eksik olmuyor.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
YALANDAN KİM ÖLMÜŞ: bunlar sırf reyting uğruna yapılan yalan dolan hareketler (düştüm bayıldım öldüm gibi) kapat gitsin. . .
Cevap Yaz 8 3 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Meral Akşener Devlet Bahçeli Emmanuel Macron Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Esra Erol Cem Yılmaz Halil Sezai Seren Serengil
Spor Eddie Newton Mbaye Diagne Sergen Yalçın Malcolm Thomas Omar Elabdellaoui
Daha Fazla Çocuk Milli İntihar Futbolcu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ünlü Anketçi Adil Gür, canlı yayında fenalık geçirdi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.10.2020 09:42:55. #1.15#
title