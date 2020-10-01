Ünlü Anketçi Adil Gür, canlı yayında fenalık geçirdi

Veyis Ateş'in sunduğu 'Türkiye'nin Nabzı' programı daha önce osuruk olduğu iddia edilen bir ses ile gündeme gelmişti. Dün yayınlanan bölümde bir anda arka plandan 'yayını kesin, yayını kesin' sesi geldi. Program reklama giderken, açıklamada bulunan Veyis Ateş, araştırmacı Adil Gür'ün tansiyon problemi yaşadığını söyledi.

Habertürk ekranlarında yayınlanan 'Türkiye'nin Nabzı' adlı programın sunucusu Veyis Ateş'in başına talihsiz olaylar gelmeye devam ediyor. Geçen aylarda yayınlanan ve osuruk sesi olduğu iddia edilen bir ses ile gündeme gelen program, bu sefer ünlü anketçi Adil Gür'ün sağlık sorunu ile gündem oldu.

Programın dün yayınlanan bölümünde Azerbaycan ve Ermenistan gerilimi ele alındı. Programın konuklarından olan Güvenlik Politikaları Uzmanı stratejist Mete Yarar, iki ülke arasındaki son gelişmeleri harita üzerinden aktarırken, arka plandan sesler gelmeye başladı. Önce yırtılmaya benzeyen bir ses gelirken, daha sonra da vurma sesi geldi ve yayını kesin uyarısında bulunuldu. Bu gelişmenin ardından program reklama gitti.

Adil Gür

"GEÇ FARK ETTİM"

İzleyenler ne olduğunu merak ederken, programın sunucusu Veyis Ateş konuyla ilgili olarak bir açıklamada bulundu. Ateş yaptığı açıklamada, "Ani bir araya gitmek zorunda kaldık. Canlı yayındayız bazen oluyor böyle şeyler. Birazdan ailesine ulaşılacak. Dolayısıyla ailesi paniklemesin lütfen. Kıymetli konuğumuz, dostumuz Adil Gür, tansiyon düşüklüğü yaşadı. Açıkçası ben de o esnada Mete'ye dalmışım. Arkadaşlar işaret etti ama geç fark ettim." ifadelerini kullandı.

"ADİL GÜR'Ü BİRDEN O HALDE GÖRÜNCE PANİKLEDİK"

Açıklamalarına devam eden Ateş, "Dolayısıyla hızlı bir ara verdik. Şimdi kötü bir durum yok. Ama panikledik yani birden bire onu o halde görünce. İçeri aldık, birkaç dakika sonra kendisine geldi. Gayet iyi sağlık durumu. Biz de biraz soğuk terler attık. Dostumuz böyle bir tansiyon düşüklüğü yaşadı, elini yüzünü yıkadı, belki birazdan ambulansta serumla daha da toparlayacak. Kendisini iyi hissederse de aramıza gelebilir. Ama şu an istirahat halinde Adil Gür. Dolayısı ile hepimize geçmiş olsun. Panikledik biraz ama paniklediğimiz kadar bir şey yok. Aileni ara dedik, muhtemelen aramıştır, ailesinin bilgisi vardır. Adil Gür dostumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi.