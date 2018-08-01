Üniversitenin Tanıtım Filmine CHP'den Tepki

MANİSA Celal Bayar Üniversitesi'nin (MCBÜ) tanıtımı için sosyal medyada yayınlanan videoya CHP Yunusemre İlçe Başkanı Serdar Bozyaka tepki gösterdi. Tanıtım videosundaki, "Manisa'da okuyun, İzmir'de yaşayın" ifadelerini eleştiren Bozyaka, kent esnafının yıllardır üniversite öğrencilerinin Manisa'da yaşamasını istediğini, ancak üniversite tarafından İzmir'in tavsiye edildiğini söyledi.

MCBÜ'nin sosyal medyada yayınladığı bir tanıtım videosu, CHP'den tepki gördü. Videoda, Manisa'nın İzmir'e çok yakın olduğu, Sabuncubeli Tüneli ile iki kentin daha da yakınlaştığı belirtilerek, "Manisa'da okuyun, İzmir'de yaşayın" ifadelerine yer verildi. Üniversitenin öğrencilere, Manisa yerine İzmir'de yaşamayı tavsiye ettiğini belirten CHP Manisa Yunusemre İlçe Başkanı Serdar Bozyaka, bu durumu eleştirdi. Bozyaka, Manisa'nın en büyük sorunları arasında, üniversite öğrencilerinin İzmir'de yaşamayı tercih etmesinin olduğunu belirtti. Bozyaka, bu nedenle öğrencilerin kentin ekonomisine ve kültürüne katkı sağlamadığını ifade etti. Üniversite öğrencilerinin yüzde 60'ının İzmir'de yaşadığını kaydeden Bozyaka, şöyle dedi:

"Bir üniversitenin görevi bilim üretmek, ilim üretmek, sanat üretmek ve ülkesine yararlı insanlar yetiştirmek olduğu kadar bulunduğu şehrin sosyoekonomik yapısına, kültürel hayatına ve ekonomisine katkı sağlamak için çabalamaktır. Şehri kalkındırmaya, kentin esnafına ve yaşamına değer katmaya çalışmalıdır. Maalesef Celal Bayar Üniversitesi bir Manisa üniversitesi olamamıştır. Yıllardır biz Manisalılar, bu durumdan şikayet etmemize rağmen şehri yönetenlerden ve üniversite yöneticileri tarafından hiçbir çözüm getirilmemiştir. Öğrencilerin çok büyük bir bölümü, ders bitiminde servislere binerek, tek bir kuruşlarını Manisa ekonomisine bırakmadan şehrimizi terk etmektedirler. Alışverişlerini İzmir'de yapıp, ek eğitimlerini İzmir'de alıp, İzmir'in kültürel hayatına katkıda bulunmaktadırlar."

Öğrencilerin Manisa'da yaşamayı tercih etmesini teşvik etmek için MCBÜ ile iletişime geçtiklerini, ancak bir sonuç alamadıklarını öne süren Bozyaka, "Manisa'ya katkı sunmak bir yana dursun, üniversite yönetimi yaptığı icraatlar ve sponsorlu bir şekilde sosyal medyaya verdiği reklamlarda MCBÜ'yü bir İzmir üniversitesi gibi tanıtıyor. Öğrencileri 'Manisa'da okuyun, İzmir'de yaşayın' sloganıyla MCBÜ'ye davet ediyorlar. Üniversite öğrencileri için Manisamız yaşanabilecek, güvenli bir şehir değil midir ki 'Manisa'da okuyun İzmir'de yaşayın' diyerek öğrencileri İzmir'de yaşamayı teşvik ediyor" diye konuştu.

İlçe belediye yöneticilerinin de üniversite öğrencilerinin kentte yaşaması için adımlar atması gerektiğini kaydeden Bozyaka, üniversitenin yer aldığı AK Partili Yunusemre Belediyesi'ni de eleştirerek, CHP'li İzmir belediyelerini örnek almalarını tavsiye etti.

- Manisa