Üniversitemizde Uluslararası Işık ve Işık Temelli Teknolojiler Konferansı Düzenlendi
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Üniversitemizde Uluslararası Işık ve Işık Temelli Teknolojiler Konferansı Düzenlendi

Üniversitemizde Uluslararası Işık ve Işık Temelli Teknolojiler Konferansı Düzenlendi
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Gazi Üniversitesi Fotonik Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Uygulamalı Bilimler Fakültesi Fotonik Bölümünün 26-28 Mayıs 2021 tarihleri arasında ortaklaşa düzenlediği Uluslararası Konferans "2nd International Conference on Light and Light-Based Technologies, ICLLT-2021" başarı ile tamamlandı.

Gazi Üniversitesi Fotonik Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Uygulamalı Bilimler Fakültesi Fotonik Bölümünün 26-28 Mayıs 2021 tarihleri arasında ortaklaşa düzenlediği Uluslararası Konferans "2nd International Conference on Light and Light-Based Technologies, ICLLT-2021" başarı ile tamamlandı. Konferans, dünyanın dört bir yanından bilim adamları ve mühendisler tarafından kutlanmakta olan Dünya Işık Günü (16 Mayıs) anısına UNESCO Türkiye Temsilciliği ile koordineli olarak Üniversitemiz ev sahipliğinde düzenlendi.

Etkinlik, konferans Başkanı Prof. Dr. Süleyman ÖZÇELİK, UNESCO Türk Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal OĞUZ ve Gazi Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Ramazan Bayındır'ın açılış konuşmaları ile başladı.

Konferansta, Optik ve Fotonik teknolojilerde dünyanın önde gelen bilim insanları ilgili teknolojilerdeki son gelişmeleri tartıştı. 26 farklı ülkeden 10 baş konuşmacı, 31 davetli konuşmacı ve 59 sözlü bildiri olmak üzere 100 sözlü sunum yapıldı. Sunulan bildirilerden 61 adedi yurtdışından katılan araştırmacılar tarafından sunulurken 39 bildiri Türkiye'den katılan araştırmacılar tarafından sunuldu. Etkinlik 254 kayıtlı katılımcı ile gerçekleştirildi.

Yapılan sunumları YouTube kanallarımızdan izleyebilirsiniz:

May 26, Opening Ceremony and ICLLT-2021, Hall 1

https://www. youtube. com/watch? v=TSgm8nKX-D4

May 26, ICLLT-2021, Hall 2

https://www. youtube. com/watch? v=id4VYfJ20yw

May 27, ICLLT-2021, Hall 1

https://www. youtube. com/watch? v=zhi_KBsPL-E&t=7s

May 28, ICLLT-2021, Hall 1

https://www. youtube. com/watch? v=r_55zExEaEY

May 28, ICLLT-2021, Hall 2 - 1

https://www. youtube. com/watch? v=D2_kCXYaraI

May 28, ICLLT-2021, Hall 2 - 2

https://www. youtube. com/watch? v=pwYSA1Xt-gQ

May 28, Closing Ceremony and Awards

https://www. youtube. com/watch? v=5xBjCPwa9vA

Kaynak: Habermetre

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