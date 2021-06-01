Üniversitemizde "Akıl Yürütme Topluluğu 7. Geleneksel Aklımızı Yarıştırıyoruz Uygulama Turnuvası" Ödül Töreni Düzenlendi
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Üniversitemizde "Akıl Yürütme Topluluğu 7. Geleneksel Aklımızı Yarıştırıyoruz Uygulama Turnuvası" Ödül Töreni Düzenlendi

Üniversitemizde 'Akıl Yürütme Topluluğu 7. Geleneksel Aklımızı Yarıştırıyoruz Uygulama Turnuvası' Ödül Töreni Düzenlendi
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Üniversitemiz Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Akıl Yürütme Topluluğu tarafından düzenlenen "7. Geleneksel Aklımızı Yarıştırıyoruz Uygulama Turnuvası Ödül Töreni" Rektörlük Mimar Kemaleddin Salonunda gerçekleştirildi.

Üniversitemiz Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Akıl Yürütme Topluluğu tarafından düzenlenen "7. Geleneksel Aklımızı Yarıştırıyoruz Uygulama Turnuvası Ödül Töreni" Rektörlük Mimar Kemaleddin Salonunda gerçekleştirildi.

Düzenlenen etkinliğe; Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ramazan Bayındır, Prof. Dr. Fazlı Polat, Rektör Danışmanları Prof. Dr. Halil İbrahim Bülbül, Prof. Dr. Alper Ceylan, Prof. Dr. Erdal Zorba, Sosyal İşler Kurum Koordinatörü Prof. Dr. Selami Candan, Genel Sekreter Yardımcıları Öğr. Gör. Ragıp Akyürek, Raşit Yıldırım, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Metin Uygur, Kültür Hizmetleri Müdürü Emine Sözer, Topluluk Kurucu Başkanı Muhammed Ali Savaş ve Öğr. Gör. Dr. İbrahim Yüksel ile öğretim üyeleri, öğrenciler ve konuklar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlik, Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız'ın açılış konuşmasıyla devam etti. Prof. Dr. Musa Yıldız konuşmasında, "Bugün burada, Doç. Dr. Mahmut Yüksel ve Öğr. Gör. Dr. İbrahim Yüksel hocalarımızın organize ettikleri, Türkiye geneli Akıl Yürütme Turnuvasının Ödül Töreni için toplanmış bulunmaktayız. Ödül alan arkadaşlarıma ve bu yarışmanın düzenlenmesinde emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Asıl teşekkürü de, bu yarışmaya iştirak eden teveccüh eden arkadaşlarıma etmek istiyorum ve herkese saygılar sunuyorum"dedi.

Açılış konuşmasının ardından, Topluluk adınaÖğr. Gör. Dr. İbrahim Yüksel tarafından Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız'a hediye takdim edildi. Etkinlik, hediye takdiminden sonra Topluluk tarafından hazırlanmış olan video gösterimiyle devam etti.

Topluluk Kurucu Başkanı Muhammed Ali Savaş ise konuşmasında, "Öncelikle böyle bir yarışmayı bugünlere ulaştırabildiğiniz için herkese teşekkür ediyorum. 2013 yılında büyük bir gayretle Öğr. Gör. Dr. İbrahim Yüksel hocamızın liderliğinde, o dönem ki arkadaşlarımla birlikte bu topluluğu kurmuş olmanın büyük bir kıvancını duymaktayım. Bu çalışmaları bugüne kadar getiren bütün Akıl Yürütme Topluluğuüyelerine teşekkürü bir borç biliyorum. Özellikle bu noktaya gelmemizive toplulukta aile bilincini kazanmamızı sağlayanÖğr. Gör. Dr. İbrahim Yüksel ve Doç. Dr. Mahmut Yüksel hocalarımızateşekkürü de bir borç biliyorum. Türkiye'de Gazi ön adını alan ve tek olan Gazi Eğitim Fakültesinden mezun olmanın ve Gazili olmanın ayrıcalığını da her zaman hissettiğimiz için bu camiaya yürekten teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından madalya takdimine geçildi. Akıl Yürütme Topluluğu, "Aklımızı Yarıştırıyoruz 7 Uygulama Turnuvasında" dereceye girenÜniversite Şampiyonu Nisa Kalaycı, Temel Eğitim Kategorisi birincisi Hacer Efsa Köksal, ikinci Adil Yiğit Karaağaçlı, üçüncü Yunus Emre Karabulut, dördüncü Çınar Özcan, beşinci Abdülaziz Altun ve gelecek vaad eden öğrencilerden Kayra Mehmet Karaaslan ile EsilaDener'emadalyaları Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız tarafından verildi.

Tören, Rektörlük binası önünde gerçekleştirilen toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Kaynak: Habermetre

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Üniversitemizde "Akıl Yürütme Topluluğu 7. Geleneksel Aklımızı Yarıştırıyoruz Uygulama Turnuvası" Ödül Töreni Düzenlendi - Haberler
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