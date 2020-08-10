"Üniversitemiz yeni normal döneme hazır"
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"Üniversitemiz yeni normal döneme hazır"

19 riski altında yapılan hazırlıkları ve alınan önlemleri anlatan Maltepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül Çotuksöken, "Çevrimiçi dersler ve uygulamalar için altyapımız tümüyle hazırdır, diyebiliriz.

10.08.2020 15:00 | Son Güncelleme: 10.08.2020 15:04
COVID-19 riski altında yapılan hazırlıkları ve alınan önlemleri anlatan Maltepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül Çotuksöken, "Çevrimiçi dersler ve uygulamalar için altyapımız tümüyle hazırdır, diyebiliriz. Eğitimcilerin bu yeni duruma uyumu hem çok iyi hem de bu bağlamda kendimizi sürekli olarak yeniliyoruz." dedi. 

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar geleceklerini yönlendirecek tercihler için ter dökerken, üniversiteler de koronavirüs pandemisi sonrası yeni normalde yeni eğitim ve öğretim yılına hazırlanıyor. "Küresel Salgında Yeni Normalleşme Süreci Rehberi" ile üniversitelerin alması gereken önlemleri açıklayan YÖK, uzaktan eğitim altyapısı ve sosyal mesafe düzenlemelerinin önemine dikkat çekiyor.  

Koronavirüs salgını nedeniyle 2019-2020 yılı eğitim-öğretim döneminin ikinci yarısında dersler, sınavlar hatta mezuniyet törenleri çevrimiçi gerçekleşti. Salgın koşullarında yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları belli olan yeni üniversite adaylarının bu yılki tercihlerinde uzaktan eğitimi başarıyla uygulayan ve kampüste salgına karşı tedbir alan üniversiteler öne çıkacağı belirtiliyor. Maltepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül Çotuksöken, COVID-19 riski altında yapılan hazırlıkları ve alınan önlemleri anlattı. 

YÖK'ün yayımladığı rapora göre, COVID-19 salgını döneminde vakıf üniversiteleri arasında "lisans düzeyinde en fazla online ders ve canlı ders uygulaması" ile lider olduğunu belirten Maltepe Üniversitesi'nin Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül Çotuksöken, "yeni normalleşme" döneminde eğitimde seçenekli düşünmek gerektiğini dile getirdi. Eşzamanlı ya da eşzamansız eğitim-öğretimi sürekli gündemde tutmanın önemli olduğunu dile getiren Çotuksöken, salgın koşullarında öğrenciler, akademisyenler, akademik ve idari yöneticilerin her ince ayrıntıyı dikkate almaları gerektiğini vurguladı.Çotuksöken, "Bu yeni durumun bizden beklediklerini yerine getirmemiz; bu yeni durumu, özellikle bilgiyle karşılamamız gerekiyordu. O zaman da bilgi üzerinden iş gören kurum olarak üniversite hem kendini gözden geçirmek hem de tüm topluma ve kamuya ışık tutmak zorunda. Her olup biteni çok iyi gözlemlemek, önlem almak ve uygulamak gerekiyor" dedi. 

MALTEPE'NİN YOL HARİTASI HAZIR 

Prof. Dr. Çotuksöken, Maltepe Üniversitesi'nin yeni normalleşme sürecine hazır olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanlığı başta olmak üzere, Bakanlıklar ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) karar ve tavsiyelerini uyguladıklarını belirten Çotuksöken, mekanları gözden geçirdiklerini, eğitim-öğretimle ilgili her türlü planlamayı yaptıklarını, uyum yeteneği yüksek bir şekilde seçenekli planlar hazırladıklarını belirtti. Öğrencilerle de bu çalışmaları paylaştıklarını belirten Çotuksöken, YÖK'ün yayımladığı "Küresel Salgında Yeni Normalleşme Süreci Rehberi"ni başvuru noktası olarak aldıklarını, rehberle bugüne kadar yapılanların doğru olduğunu gördüklerini, ayrıca rehberin yapılacaklara da ışık tuttuğunu vurguladı. 

ONLINE ALTYAPI HAZIR 

Uzaktan eğitimi 2000'li yılların başlarında gündemine alan Maltepe Üniversitesi'nin bu konuda önemli bir mesafe kat ettiğini ve salgın sürecinde bunun veriminin alındığını belirten Çotuksöken, "Çevrimiçi dersler ve uygulamalar için altyapımız tümüyle hazırdır, diyebiliriz. Eğitimcilerin bu yeni duruma uyumu hem çok iyi hem de bu bağlamda kendimizi sürekli olarak yeniliyoruz. Öğrenen bir kurum olarak, tam anlamıyla bir eğitim seferberliği içindeyiz. Birbirimize danışarak, güçlü iletişim, eşgüdüm ve iş birliğiyle yeni eğitim-öğretim yılına hazırız" dedi.   

SOSYAL MESAFEYE UYGUN YÜZYÜZE EĞİTİM 

Yeni normal koşullarda yüz yüze eğitime de uzaktan eğitime de üniversitenin hazır olduğunu, her türlü değişikliği de göz önünde bulundurarak çalışmalar yaptıklarını belirten Çotuksöken, mekan konusunda da önemli avantajları bulunduğunu söyledi. Yatay anlayışla, çok geniş bir alanda inşa edilmiş olan üniversite binalarının, geniş koridorların fizik-sosyal mesafeyi korumada çok elverişli olduğuna işaret eden Çotuksöken, şöyle devam etti:  

"Sınıf içi, ders içi uygulamalarımızı hiç hız kesmeden çevrimiçine taşıma ustalığını, geçtiğimiz bahar yarıyılında ve halen süren Yaz Öğretimi uygulamalarında ortaya koyduk. Kurumlararası ilişkilerimizi çok iyi sürdürerek, kendi kurumsal zenginliklerimizi işlevsel kılarak, öğrencilerimizin staj ve benzeri gereksinimlerini karşıladık. Açık ofislerde, hizmet alanlarında fizik mesafeyi sağlayan koruyucu nitelikteki düzenlemelerin tümünü hayata geçirdik."  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NASIL YAPILACAK? 

Maltepe Üniversitesi'nin ölçme ve değerlendirme uygulamaları üzerinde ayrıntılı çalışmalar yaptığını belirten Çotuksöken, öğrencileri kesinlikle bir ya da iki sınama aracına bağımlı kılmadıklarını söyledi. Yarıyıl içi çalışmalara ağırlık verdiklerini dile getiren Çotuksöken, öğrencilere her fırsatta, "akademik dürüstlük" konusunda mesaj verdiklerini de vurguladı. Çotuksöken, "Bir noktada alan bilgisinin, meslek bilgisinin gerekli koşulu oluşturduğu, ancak asıl yeterli koşulu etik bilginin oluşturduğu anlayışıyla, bir tür bilinçlendirme çabasına girişiyoruz. Günümüzün teknolojik olanakları karşısında öğrencilerin nasıl bir tutum içinde olmaları gerektiğini, yaptıkları her şeyin hesabını düzgün ve dürüst bir şekilde vermelerini, bunun vazgeçilmez olduğunu, bıkmadan usanmadan yineliyoruz" dedi.   


- İstanbul

Kaynak: DHA

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