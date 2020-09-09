Üniversiteli genç, 4'üncü kattan atlayarak intihara kalkıştı
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Üniversiteli genç, 4'üncü kattan atlayarak intihara kalkıştı

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, üniversite öğrencisi Özkan A. (24), 4'üncü kattaki evinin penceresinden atladı.

Üniversiteli genç, 4'üncü kattan atlayarak intihara kalkıştı
09.09.2020 22:43 | Son Güncelleme: 09.09.2020 22:55

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, üniversite öğrencisi Özkan A. (24), 4'üncü kattaki evinin penceresinden atladı. Ağır yaralanan Özkan A., tedavi altına alındı. 

Olay saat 20.30 sıralarında Yavuz Sultan Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu ve bu nedenle daha önce tedavi gördüğü öğrenilen Özkan A., babasının balkonda oturduğu sırada 4'üncü kattaki evin penceresinden atladı. Apartman sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri geldi. Ağır yaralanan Özkan A. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yeri inceleme ekipleri ev içerisinde ve çevresinde inceleme yaptı. Özkan A.'nın daha önce 2 defa daha intihar etmek istediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA

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