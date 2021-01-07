Üniversiteler açılıyor mu? Üniler açılıyor mu? Son dakika okullar açılıyor mu?

Koronavirüs ile mücadele devam ederken yüz yüze eğitime ara verildi ve online eğitime geçildi. MEB okullar ikinci dönem açılacak mı? Üniversiteler açılıyor mu? Üniler açılıyor mu? 7 Ocak 2021 Son dakika okullar açılıyor mu?

Sokağa çıkma yasağı sonrası vaka sayılarında yaşanan düşüş sonrası, MEB okullar ikinci dönem açılacak mı? İlkokul, ortaokul, lise yüz yüze eğitime il bazında Pazartesi okullar açılıyor mu? Kurslar açılıyor mu? gibi sorular sorulmaya başlandı.

2. DÖNEMDE OKULLAR AÇILIYOR MU?

22 Ocak tarihine kadar online eğitimin devam edeceği bildirildi. Konu ile ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan açıklama; "Ülkemizdeki salgının seyri konusunda Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri neticesinde alınmış olan karar ile 2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk ara tatilinin ardından, 23 Kasım Pazartesi gününden itibaren TRT EBA, EBA platformu ve canlı sınıf uygulamaları, basılı ve dijital yardımcı kaynaklarla 4 Ocak 2021'e kadar uzaktan eğitim sürecini başlattık. Önümüzdeki tüm konular salgın sürecinin seyrine göre değerlendirilecek ve ayrıca duyurulacaktır. Bir an önce yüz yüze eğitim için şartların olgunlaşmasını beklediğimizi ifade etmek isterim. Uzaktan eğitimin ana mecrası olan TRT EBA ilkokul, ortaokul ve lise televizyon kanalları için ders ve etkinlik çekimlerimize devam ediyoruz. Kanallardaki tüm ders yayınlarımız günde üç kez tekrar ediliyor. Dersleri kaçıran öğrenciler için ders videoları hem EBA internet portalına hem de TRT İzle platformuna yükleniyor."

ÜNİVERSİTELER AÇILIYOR MU?

Üniversitelerde uzaktan eğitim ne kadar sürecek? Koronavirüs önlemleri kapsamında devam eden uzaktan eğitim süreci üniversitelerde bahar dönemini de kapsayacak mı? Öğrencilerin gözü YÖK'ten gelecek açıklamada. Yükseöğretim Kurulu'ndan yüz yüze eğitime geçiş ile ilgili henüz yeni bir açıklama yapılmadı.

ONLINE EĞİTİM UZADI MI?

Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; "Vaka sayısında düzenli düşüşe uygun olarak kısıtlama tedbirlerini dikkatle gözden geçiriyoruz. Vatandaşlarımıza tamam diye ifade ettiğimiz temizlik, maske, mesafe kurallarına sıkı bir şekilde riayet etmelerini bekliyorum. Gelişmelerin ümit var olduğunu gördük. Okullarımızdaki yüz yüze eğitime verdiğimiz arayı 15 Şubat 2021'e kadar uzatıyoruz." dedi.

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Kendi kendine bakım

Kendinizi hasta hissediyorsanız dinlenmeniz, bol sıvı almanız ve besleyici gıdalar tüketmeniz gerekir. Diğer aile üyelerinden ayrı bir odada kalın ve mümkünse ayrı bir banyo kullanın. Sık temas edilen yüzeyleri temizleyin ve dezenfekte edin.

Evdeki herkes sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmelidir. Sağlıklı bir beslenme ve uyku düzeni izleyin, hareket edin, sevdiklerinizle telefonla veya internet üzerinden iletişim kurun. Zor zamanlarda çocuklar, yetişkinlerin daha fazla sevgi ve ilgi göstermesine ihtiyaç duyar. Rutinlerinizi ve programlarınızı mümkün olduğunca koruyun.

Kriz zamanlarında üzgün ve stresli hissetmeniz ya da kafa karışıklığı yaşamanız doğaldır. Arkadaşlarınız ve aileniz gibi güvendiğiniz kişilerle konuşmanız faydalı olabilir. Bunaldığınızı hissederseniz bir sağlık çalışanıyla veya danışmanla görüşün.