Üniversite yönetiminden personele motivasyon ziyareti

BURSA (Habermetre) - Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, personelin beklentilerini daha yakından dinlemek ve birimlerde devam eden çalışmaları yerinde görmek için kurum içi ziyaretlerini sürdürüyor.

Pandemi öncesinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ile Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı'nı ziyaret eden Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, Personel Daire Başkanlığı ile Genel Sekreterlik Birimi'nin konuğu oldu. Ziyarette Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Adem Doğangün, Prof. Dr. Ferudun Yılmaz ve Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu ile Genel Sekreter Osman Dikmen de hazır bulundu.

ÜNİVERSİTE İÇİN BİRLİKTE ÇALIŞMAYA DEVAM

Personel ile bir araya gelen, talep ve beklentiler konusunda bilgi alışverişinde bulunan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, 70 bin öğrenciye 7 bin personel ile hizmet vermeye gayret ettiklerini vurguladı. Daire Başkanlıkları ve diğer birimlerde görev yapan çalışanların desteği ile eğitim-öğretim faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürdüklerini kaydeden Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; "Görev süremizde 2, 5 yılı geride bıraktık. Bu süre zarfında gerek akademik gerekse de idari personelimiz ile uyumlu bir çalışma yürüttüğümüze inanıyorum. Pandemi öncesinde belli aralıklarla bir araya geliyor ve karşılıklı taleplerimizi iletiyorduk. Hastalığın seyri biraz daha yavaşladığı için buluşmalarımıza yeniden başlayalım istedik. Hep birlikte Bursa Uludağ Üniversitesi'nin çok daha iyi yerlere gelmesi için gayret ediyoruz. Bir şeyler başaracaksak bunu birlikte yapacağız. Sizlerin desteği ve çalışma azmi olmazsa bizim de yapabileceklerimiz sınırlanır. O yüzden tüm personelimize emek ve gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Ziyaretlerde devam eden çalışmalar ve projeler hakkında bilgi veren Üniversite Üst Yönetimi, personelden gelen soru ve taleplerle de tek tek ilgilendi.

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