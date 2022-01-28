SİVAS (İHA) - ? Üniversite Tarihi Müzesi ve Tabiat Tarihi Müzesi ziyaretçileriyle buluşmak için gün sayıyor

SİVAS - SCÜ bünyesinde kurulan Üniversite Tarihi Müzesi ve Tabiat Tarihi Müzesi üniversitenin kuruluşunun 48'nci yıl dönümünde ziyaretçileriyle buluşacak

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinin yürüttüğü Üniversite Tarihi Müzesi ve Tabiat Tarihi Müzesi açılış için gün sayıyor. SCÜ Rektörü Alim Yıldız 4 Eylül Kültür Merkezi içerisinde yer alan ve açılışı SCÜ'nün 48'inci yıl dönümünde yapılacak müzelerde incelemelerde bulundu. Rektör Yıldız'a Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ünal Kılıç, Prof. Dr. Hakan Yekbaş ve müze yetkilileri eşlik etti. Rektör Prof. Dr. Yıldız, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Üniversite Tarihi Müzesinde; üniversitenin kuruluşundan bu güne kullanılan akademisyen cübbeleri, telefon rehberleri, elektronik aletler, üniversite matbaası tarafından basılan eserler vb. gibi materyaller yer alıyor.

Tabiat Tarihi Müzesinde ise Sivas başta olmak üzere çeşitli yerlerden getirilen fosiller, doğal taşlar, bitkiler ve hayvanlar sergileniyor.