Üniversite sınavı ne zaman? 2025 TYT, AYT, YDT saat kaçta, hangi gün?

Üniversite sınavı ne zaman? 2025 TYT, AYT, YDT saat kaçta, hangi gün?
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2025 yılında gerçekleştirilecek olan üniversite sınavları TYT, AYT ve YDT'nin hangi gün ve saat kaçta yapılacağı merak konusu oldu. ÖSYM tarafından açıklanan 2025 sınav takvimine göre, Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) tarihleri netleşti. İşte 2025 YKS tarihleri ve sınav saatleri…

Milyonlarca öğrencinin hayalini kurduğu üniversite eğitimi için kritik eşik olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı ( Yks ), 2025 yılında da üç oturum şeklinde gerçekleştirilecek. Öğrenciler ve veliler tarafından en çok merak edilen konu ise "Üniversite sınavı ne zaman? 2025 TYT, AYT, YDT saat kaçta, hangi gün yapılacak?" sorusu oluyor. Peki, Üniversite sınavı ne zaman? 2025 TYT, AYT, YDT saat kaçta, hangi gün?

ÜNİVERSİTE SINAVI NE ZAMAN?

TYT, yani Temel Yeterlilik Testi; 120 soruluk test 21 Haziran Cumartesi günü saat 10:15'te başlayacak ve 165 dakika sürecek. AYT, yani Alan Yeterlilik Testleri; 22 Haziran Pazar günü saat 10:15'te başlayıp 180 dakika sürecek.

Üniversite sınavı ne zaman? 2025 TYT, AYT, YDT saat kaçta, hangi gün?

2025 TYT, AYT, YDT SAAT KAÇTA?

1. TYT – Temel Yeterlilik Testi

Tarih: 21 Haziran 2025 Cumartesi

Saat: 10:15

Süre: 165 dakika

Son giriş saati: 10:00

2. AYT – Alan Yeterlilik Testleri

Tarih: 22 Haziran 2025 Pazar

Saat: 10:15

Süre: 180 dakika

Son giriş saati: 10:00

3. YDT – Yabancı Dil Testi

Tarih: 22 Haziran 2025 Pazar

Saat: 15:45

Süre: 120 dakika

Son giriş saati: 15:30

Üniversite sınavı ne zaman? 2025 TYT, AYT, YDT saat kaçta, hangi gün?

OBP ONAYLAMA NE ZAMAN 2025?

2024 yılında OBP onaylama işlemleri 24–28 Haziran tarihleri arasında gerçekleşmişti. Bu bilgiye dayanarak 2025 yılında OBP onaylama sürecinin de 24 Haziran haftasında başlayıp ay sonunda tamamlanması bekleniyor. OBP onaylama işlemleri yalnızca AIS üzerinden yapılabildiği için adayların ÖSYM sistemini düzenli olarak kontrol etmesi gerekiyor.

Üniversite sınavı ne zaman? 2025 TYT, AYT, YDT saat kaçta, hangi gün?

YKS'YE BU SENE KAÇ KİŞİ GİRECEK?

Yks'ye bu sene yaklaşık 2 milyon 560 bin aday başvurdu. Bu rakam 2024 yılında başvuran 3,12 milyon aday sayısına göre önemli bir düşüşe işaret ediyor. 2025 YKS oturumları 21–22 Haziran 2025 tarihlerinde yapılacak.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ersoy'un açıklamalarına göre:

2025 YKS'ye toplam başvuran aday sayısı: 2 milyon 560 bin 649

İlk kez YKS'ye başvuran aday sayısı: 976 bin 697

Kadın aday sayısı: 1 milyon 375 bin 389

Erkek aday sayısı: 1 milyon 185 bin 260

Sınav ücretinden muaf tutulan aday sayıları da dikkat çekici:

Şehit ve gazi yakınları ile gaziler: 12 bin 94 aday sınav, başvuru ve yerleştirme ücretlerinden muaf tutuldu.

Üniversite sınavı ne zaman? 2025 TYT, AYT, YDT saat kaçta, hangi gün?

ADAYLAR DİKKAT

Adayların, sınavın başlama saatinden en az bir saat önce sınav yerlerinde hazır bulunmaları gerekmektedir. Geç kalan adaylar sınava alınmayacaktır.

Üniversite sınavı ne zaman? 2025 TYT, AYT, YDT saat kaçta, hangi gün?

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar, sınav giriş belgelerini ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden temin edebilirler.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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