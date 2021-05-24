Üniversite öğrencileri su tasarrufu konusunda bilgilendirici video hazırladı

Trakya Üniversitesi Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı öğrencileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde artan su tüketimine karşı farkındalık videosu hazırladı.

Trakya Üniversitesi Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı öğrencileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde artan su tüketimine karşı farkındalık videosu hazırladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, öğrenciler uygulama etkinlikleri çerçevesinde hazırladıkları videoda su tüketimini azaltacak yöntemleri izleyenlerle paylaştı.

Suyun insan yaşamı için öneminin hatırlatıldığı videoda küçük uygulamalarla tonlarca su tasarrufu yapılabileceği belirtildi.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı öğrencileri İrem Kara, Remziye Filiz, Şeyma Şişoğlu, Melike Gelegen, Sevda Sezgin, Fatma Gugucu, Eray Kahraman ve Abdullah Genç tarafından hazırlanan çalışmada su tüketimi konusunda bilinçli olunması vurgulandı.

Öğrenciler videoyu bölümün sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar