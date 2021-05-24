Üniversite öğrencileri su tasarrufu konusunda bilgilendirici video hazırladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Üniversite öğrencileri su tasarrufu konusunda bilgilendirici video hazırladı

Üniversite öğrencileri su tasarrufu konusunda bilgilendirici video hazırladı
Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Trakya Üniversitesi Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı öğrencileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde artan su tüketimine karşı farkındalık videosu hazırladı.

Trakya Üniversitesi Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı öğrencileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde artan su tüketimine karşı farkındalık videosu hazırladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, öğrenciler uygulama etkinlikleri çerçevesinde hazırladıkları videoda su tüketimini azaltacak yöntemleri izleyenlerle paylaştı.

Suyun insan yaşamı için öneminin hatırlatıldığı videoda küçük uygulamalarla tonlarca su tasarrufu yapılabileceği belirtildi.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı öğrencileri İrem Kara, Remziye Filiz, Şeyma Şişoğlu, Melike Gelegen, Sevda Sezgin, Fatma Gugucu, Eray Kahraman ve Abdullah Genç tarafından hazırlanan çalışmada su tüketimi konusunda bilinçli olunması vurgulandı.

Öğrenciler videoyu bölümün sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Sedat Peker Mustafa Şentop Mustafa Sarıgül Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Oktay Kaynarca İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Mesut Özil Ersun Yanal Burak Yılmaz Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Üniversite öğrencileri su tasarrufu konusunda bilgilendirici video hazırladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.5.2021 15:43:54. #1.16#

title