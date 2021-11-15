Üniversite öğrencileri Bozkır'da doğa yürüyüşü yaptı

MALATYA (AA) - Bozkır Gençlik Merkezi, "Öğrenim gördüğüm ilçemin doğal güzelliklerini tanıyorum" temalı doğa yürüyüşü düzenledi.

İlçe merkezinden patika yoldan başlanan etkinlik, Çarşamba Çayı çevresinden devam ederek, Dereköy Mahallesi'nde sona erdi.

Öğrencilere Dereköy Mahallesinde ilçenin simgelerinden tahin ve köpük helva karışımı ikram edildi.

Selçuk Üniversitesi Bozkır Meslek Yüksekokulu Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği öğrencisi Kübra Yıldız, Malatya'dan geldiğini belirterek, Bozkır'ın çok beğendiğini söyledi.

Tahin üretimini yerinde gördüklerini dile getiren Yıldız, "Bozkır'ın mesire alanlarından Aygırdibi Mesire alanını da ziyaret ettik. Burası çok güzel. Bu organizasyonu düzenledikleri için gençlik merkezimize teşekkür ederim." dedi.

Bozkır Gençlik Merkezi Sorumlusu ve Gençlik Lideri Müslüm Uslanmaz, gençlere yönelik, sosyal, sportif ve sanatsal faaliyetler yaptıklarını anlattı.

Doğa yürüyüşünü farklı etkinliklerle zenginleştirdiklerini dile getiren Uslanmaz, "Bozkır merkezden başladık ve Dereköy Mahallesi'ne kadar gençlerle patika yollarda yürüdük. Dereköy Mahallesi'nde bir tahin üretim süreçlerini görüp, sıcak tahinin tadına baktık. Aygırdibi bölgesinde doğa gezisi düzenledik. Bozkır, küçük bir ilçe olduğu için öğrenciler, ön yargılarla geliyorlar, ancak merkezimizde yaptığımız faaliyetlerle Bozkır artık onların ikinci bir memleketi haline geldi. Bugünkü etkinliğimize 35 öğrencimiz katıldı." diye konuştu.