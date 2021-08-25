Üniversite için aşı zorunlu mu? Öğrencilere aşı zorunlu mu? Aşı olmayan okula gidebilecek mi?
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Üniversite için aşı zorunlu mu? Öğrencilere aşı zorunlu mu? Aşı olmayan okula gidebilecek mi?

Üniversite için aşı zorunlu mu? Öğrencilere aşı zorunlu mu? Aşı olmayan okula gidebilecek mi?
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından aşı ve PCR testi zorunluluğu hakkında bazı konular detaylandırıldı. Bu kapsamda bazı sorular soruldu ve bunlara genelgeyle yanıt verildi. Öğrencilere aşı zorunlu mu? Okula gitmek için aşı olmak zorunda mıyım? Aşı olmayan okula gidebilecek mi? Üniversite için aşı zorunlu mu? İşte, aşı hakkında detaylar...

Üniversite için aşı zorunlu mu? sorusunun yanıtı, koronavirüs pandemisi nedeniyle araştırılan konular arasında yer alıyor. Aşı olmayan okula gidebilecek mi sorusu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası gündemde yer aldı. İşte, Öğrencilere aşı zorunlu mu? Okula gitmek için aşı olmak zorunda mıyım? Aşı olmayan okula gidebilecek mi? Üniversite için aşı zorunlu mu? sorularının yanıtları...

ÜNİVERSİTE İÇİN AŞI ZORUNLU MU?

Kabine kararlarının açıklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı genelgesi yayımlandı. Genelgeye göre, sinema, konser ve tiyatro gibi toplulukların bulunduğu mekanlardaki etkinliklere katılan aşı olmayan kişilerin, PCR testi sunması gerekiyor. Uçak ve şehirlerarası yolculuklarda da aşı olmayan vatandaşlardan da zorunlu olarak PCR testi istenecek.

Aşı olmayanlar için getirilecek PCR testi zorunluluğu şu alanlarda uygulanacak: Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

  • Üniversite öğrencileri ve çalışanları
  • Yüz yüze eğitim verecek öğretmen ve personel
  • Uçak seyahatleri
  • Konser, tiyatro, sinema gibi toplu faaliyetler
  • Şehirler arası otobüs yolculuğu

PCR TESTİ ÜCRETLİ Mİ?

Birçok alanda PCR testinin zorunlu tutulacak olması, testlerin ücretli olup olmadığı sorusunu da gündeme taşıdı. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, öğretmen ve üniversite öğrencileriyle çalışanların devlet hastanelerinde ücretsiz olarak PCR testi yaptırabileceğini açıkladı.

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Üniversite için aşı zorunlu mu? Öğrencilere aşı zorunlu mu? Aşı olmayan okula gidebilecek mi? - Haberler
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